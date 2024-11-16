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應對網絡風險 3日2夜「攻防演練」開打

【明報專訊】因應網絡安全風險日增，政府昨日展開為期3日2夜、共60小時的首次「攻防演練」，由12個部門及公共機構組成防守方「藍隊」，以及5隊負責攻擊的「紅隊」，在固定場地模擬真實網絡攻擊及防禦，同場亦有來自逾50間公營機構及政府代表以觀察員身分「觀戰」。創新科技及工業局長孫東在活動開幕致辭稱，政府計劃每年舉辦演練「以戰養戰」，讓各部門、機構時刻警惕網絡安全對公共事業帶來的憂患。

「紅隊」模擬攻擊 「藍隊」防守

是次攻防演練由數字政策辦公室統籌主辦，警方網絡安全及科技罪案調查科、香港互聯網註冊管理有限公司及香港資訊科技學院協辦。

攻防演練在香港資訊科技學院網絡安全中心舉行，12隊「藍隊」包括9個政府部門及3間公共機構的指定資訊系統；5隊「紅隊」則來自具網絡安全經驗的專業機構，包括香港應科院、香港專業進修學校、香港資訊科技學院及兩隊早前「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」公開組線上和線下優勝隊伍。

創科局表示，網絡攻防演練是由專業人員在嚴格可控的環境中飾演攻擊者，對參與機構已投入運作的指定資訊系統發動模擬真實的網絡攻擊，識別潛在網安風險和漏洞；防守方則以自身技術和策略防禦紅隊攻擊，以提升團隊應對各類網絡威脅的應變技能和經驗。

孫東表示，同場另邀請逾50間來自不同政府部門和公營機構代表，以觀察員身分出席，期望他們日後能夠支持演練，提升香港整體網安水平。他又說，這次演練亦借鑑內地經驗，因此邀請8間具豐富攻防演練經驗的內地網絡安全企業提供技術支援和建議。

相關字詞﹕網絡安全 創新科技及工業局 數字政策辦公室 攻防演練

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