應對網絡風險 3日2夜「攻防演練」開打

「紅隊」模擬攻擊 「藍隊」防守

是次攻防演練由數字政策辦公室統籌主辦，警方網絡安全及科技罪案調查科、香港互聯網註冊管理有限公司及香港資訊科技學院協辦。

攻防演練在香港資訊科技學院網絡安全中心舉行，12隊「藍隊」包括9個政府部門及3間公共機構的指定資訊系統；5隊「紅隊」則來自具網絡安全經驗的專業機構，包括香港應科院、香港專業進修學校、香港資訊科技學院及兩隊早前「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」公開組線上和線下優勝隊伍。

創科局表示，網絡攻防演練是由專業人員在嚴格可控的環境中飾演攻擊者，對參與機構已投入運作的指定資訊系統發動模擬真實的網絡攻擊，識別潛在網安風險和漏洞；防守方則以自身技術和策略防禦紅隊攻擊，以提升團隊應對各類網絡威脅的應變技能和經驗。

孫東表示，同場另邀請逾50間來自不同政府部門和公營機構代表，以觀察員身分出席，期望他們日後能夠支持演練，提升香港整體網安水平。他又說，這次演練亦借鑑內地經驗，因此邀請8間具豐富攻防演練經驗的內地網絡安全企業提供技術支援和建議。