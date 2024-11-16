深圳灣下周試辨人面過內地關 免出示證件 倘順利料擴至其他口岸

須年滿14歲 同意面相指紋被採用

下周試行的「免出示證件」通道適用於年滿14歲及持有相關證件的港澳及內地居民，且同意登記面相、指紋等資訊，便可使用人面辨識技術過關。目前可經內地邊檢快捷通道通關的港澳居民，以及持有效證件及簽證的內地居民，毋須再登記便可使用新通道。其他符合通關條件者，可在口岸的邊檢快捷通關資訊採集點，依規定申請並採集面相、指紋等資訊，便可用該通道（見表）。

未持證者邊檢有權拒出入境

根據國家移民管理局上載的示範短片，出入境者到達通道後，平視入口鏡頭並核對身分信息，待閘機打開後，進入通道核驗指紋及面相等生物特徵信息，核驗無誤便可離開，其間毋須出示出入境證件。不過當局解釋，新方式不代表改變邊檢機關查證的職責，未持有出入境證件者，邊檢機關有權依法阻止其出入境。

當局表示，新安排為便利內地與港澳人員往來，促進港澳更好融入國家發展大局。廠商會歡迎新安排，認為可縮短通關時間，為兩地旅客帶來更便捷通行體驗，期望有關安排可盡快擴展至其他口岸，進一步促進兩地人員交流。黃國相信，新安排有助促進本港及內地雙向流動，打通大灣區人流、物流、資金流及信息流，商人或企業日後可放眼大灣區8000多萬人口市場。

選委界立法會議員、打鼓嶺鄉委會主席陳月明關注，每逢周末和假日香園圍邊境管制站均現人龍「打蛇餅」，期望深圳灣口岸試用人面辨識技術後，由於通關時間縮短，可便利跨境學生及頻繁往返兩地的商人，同時分流部分香園圍的出入境人流。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676