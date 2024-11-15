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屠龍收槍彈者求情稱遭「兄弟」利用 被捕始知計劃

【明報專訊】政府首引用《反恐條例》起訴的案件昨判刑，法官張慧玲昨引述辯方求情，透露其中3名被告陳玉龍、蔡凱明和賴振邦的個人背景。案中負責收取槍彈的維修技工陳玉龍，小時候執報紙幫補家計，被同學發現而飽受欺凌。陳在求情信表示，被捕後始知12．8行動，被「兄弟」利用運送槍械。法官考慮陳沒將彈藥收藏妥當，隨意擺放予人使用，判囚9年。

不知零件會製成完整槍械

辯方求情稱，被告陳玉龍的父親早逝，母親被指剋夫，帶陳和胞妹投靠娘家，而陳患有讀寫障礙，學習過程艱苦。陳向法官親撰11頁求情信，稱從小對機械零件有興趣，遭損友利用，被捕後才知道涉案零件會製成完整槍械，他視為「兄弟」的朋友原來做出傷天害理的事。陳盼出獄後開設手工啤酒廠，改過自新。

另一被告倉務員蔡凱明案發時提供土製炸彈引爆裝置的電路圖。辯方稱蔡曾獲機械人獎項，現獲保留專業教育學院（IVE）機械工程系學位，出獄後繼續學業。蔡不時做義工和定期捐血，還押後失去和家人相處的機會，現在知道自由可貴。

法官指出，不能忽視當時社會背景下，蔡凱明必定知悉引爆裝置會用於反修例活動，顯然罔顧炸彈用途；即使炸彈未必爆炸，引爆裝置是非常重要的部分，可操控引爆時機。考慮到蔡案發時年輕，因良好品格酌情減刑，判囚5年10個月。

至於審訊後定罪的3C維修工作室店主賴振邦，求情稱他義教長者使用智能電話，性格孝順顧家。賴在獄中攻讀遙距課程，冀出獄照顧年邁母親。法官判刑稱賴非案件主腦，陪審團裁定其交替控罪成立，即信納賴知道炸彈的存在，惟未必知道炸彈用途，不肯定曾參與串謀。法官考慮賴的良好品格，減至10年10個月監禁。

相關字詞﹕高等法院 無牌管有槍械或彈藥罪 爆炸品 賴振邦 反恐條例 反修例事件

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