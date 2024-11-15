3從犯證人減刑一半 蘇緯軒稱不想當槍手 彭軍壕憂退出被復仇

蘇稱無意殺警 想找藉口不現身

被吳安排在高處射擊的槍手蘇緯軒於計劃夭折後，與鍾雪瑩攜長槍、手槍和彈藥匿藏，其後蘇被警方截停和向警開槍。法官張慧玲昨引述辯方求情稱，蘇父是跨境商人，蘇緯軒在美國出生，中三退學及酷愛野戰，結識蘇翰韜（Stephen），至2016年發生牽涉本土民主前線的暴動，蘇緯軒跟蘇翰韜討論並同情暴動者。辯方稱就另案串謀謀殺罪成的蘇翰韜利用年輕人，而蘇緯軒在本案亦受他影響。

蘇緯軒曾供稱不欲當槍手，辯方稱他不幸在香港不尋常時期長大，以為用暴力手段反政府是潮流，年輕的他易受操控，開槍是千鈞一髮的反應。蘇承認幼稚、天真、鹵莽，犯下大錯，願承擔責任。對於蘇想藉詞於計劃當天不現身，張官認為他仍同意串謀協議，並藏有槍彈，而他曾向警開槍，可幸無擊傷對方；就串謀謀殺、意圖危害生命而管有槍彈、使用槍彈意圖拒捕3罪，判囚12年。

稱彭跑腿角色重要 證供真誠予減刑

至於彭軍壕，張官引述辯方求情稱，彭母因癌逝世，彭於2014年雨傘運動認識吳智鴻，2019年吳主動聯絡彭及告知他計劃用槍彈行動，彭曾在試槍時把風、運送和組裝炸彈。辯方稱性格內向的彭當時不滿政府，發現計劃使用真槍時想抽身已太遲，擔心遭吳尋仇。辯方力陳彭無招攬他人加入，無親手試槍，更是首名錄取無損權益口供的證人，具牽頭作用。

求情提及，彭父曾任警署警長，在兒子還押期間風雨不改探監，勸兒子認罪，亦寫信為他求情；另彭還押期間未能出席兩名親人喪禮，成最大遺憾。張官判刑稱，彭負責運送炸彈和槍彈，其跑腿角色重要，陪審團裁決顯示他們沒盡信其證言，但就其真誠證供給予減刑，最終判囚10年。