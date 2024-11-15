反恐罪可囚終身 李桂華：考慮覆核刑期否

稱遇同類案可引國安法國安條例

李桂華說，本案主犯判囚23年10個月，屬反修例案中最重，顯示法庭認同被告罪行嚴重，判刑具相當阻嚇力。案中《反恐條例》控罪最高可判囚終身，今次判刑沒達上限。李稱會與律政司商討，考慮是否就個別罪行判刑提出覆核，日後若再有類似案件，法庭可參考本地案例。

李桂華提及自2019年12月調查本案，對當中環節歷歷在目，例如警方一個月內搜出槍械及土製炸彈。李稱調查下去「愈來愈震驚」，發現有人曾在台灣軍訓，返港後試槍和製造土製炸彈，最終目標是在遊行放炸彈和殺警，「用喪心病狂形容他們（被告），我覺得是最適合不過」，若沒破案，或有示威者和途人遭殃。

陪審團早前裁定部分被告《反恐條例》控罪不成立，李稱執法者只會執行已有法例，若遇類似情况，現時可用國安法或《維護國安條例》檢控。至於有被告投訴在警暴下招認，獲陪審團裁定罪脫，李稱法庭以「案中案」程序處理被告供辭，法官最終裁定供辭可呈堂，「說明了一切」。