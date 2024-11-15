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屠龍案主腦囚23年10月 官斥惡毒 反恐罪首判 另6人囚5年10月至13年半

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用槍械及炸彈殺警，律政司首引《反恐條例》檢控14人，罪成9人有兩人早前判刑，餘下7人昨日在高等法院判刑。法官斥責涉案主腦、無名小隊隊長吳智鴻為政治目的，圖謀顛覆政府，「惡毒心腸令人咋舌」，就他承認串謀犯對訂明標的之爆炸等兩罪判囚23年10個月，為案中最重。屠龍隊長黃振強同樣承認串謀爆炸等兩罪，他因擔任從犯證人獲減刑一半，判囚13年半。

主腦悉減刑微笑 有被告聞判抹淚

政府發稿表示，本案涉及極端恐暴血腥的圖謀，情節極為嚴重，當局將積極引用國安相關法例提控與恐怖活動相關罪行。

除了兩名隊長被重囚，同案其餘5人即蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明、陳玉龍、賴振邦，昨亦被判監5年10個月至12年（見表1）。當法官張慧玲表示就吳智鴻當義工額外減刑，吳面露微笑；蔡凱明聞判脫下眼鏡抹淚；黃振強和蘇緯軒步入囚室前有說有笑。

官指圖殺警致恐慌 較葉繼歡案嚴重

張官判刑時稱，串謀犯對訂明標的之爆炸罪最高可判囚終身，本案首引《反恐條例》檢控，沒有判刑指引或先例。她認同辯方所指，英國案例涉較大規模的國際恐襲，兩地政治和歷史不同，該案例不適用於本港，不過有參考價值。張官提及「葉繼歡案」為錢財犯罪；「光城者案」計劃在法庭放炸彈，惟未獲化學材料；本案則圖謀殺警造成恐慌、顛覆政府，幾乎成事，比前述兩案嚴重，本案炸彈威力亦不比「盧溢燊案」輕（見表2）。

屠龍隊長稱誤信警黑為伍 日後懂愛國

張官引述辯方求情稱，黃振強父母離異，他在示威中向警方投擲汽油彈而獲取支持，在歪曲氣氛下自以為是正義英雄，因傲慢無知成立屠龍小隊並取得資金，最終貪圖利益而落入萬劫不復境地；黃聲稱誤信警方與黑幫為伍，日後懂得愛國，而他因走上證人台，承受沉重壓力。至於吳智鴻，他曾任職助理工程師，患抑鬱的他因社會事件沮喪，親友形容他「近乎完美」。

張官表示，吳智鴻看準屠龍小隊勇武，遂加以利用；雖然案中有6人罪脫，但只是陪審團未能肯定他們有份串謀，而小隊一貫示威破壞，有目共睹；黃振強的任務是帶隊引誘警方走近炸彈然後引爆，計劃周詳，各司其職，針對政府圖令社會大亂，「惡毒之處實非筆墨所能形容」，他們為實踐政治目的而圖謀殺警，不理他人死活，明顯向社會宣戰，需要嚴懲。

張官指出，黃振強無處理彈藥，接納他不是主腦，不過他召集隊員行事，責任不輕；黃認罪並指證隊員，他錄口供後吳智鴻才認罪，黃供出手機亦有莫大幫助，就其串謀爆炸、串謀集資用作恐怖主義兩罪均給予一半減刑，判監13年半。

主腦認兩罪減刑1/5 官：非因悔過

至於吳智鴻，張官稱他是策劃行動的主腦，招兵買馬，安排到台灣軍訓、測試引爆裝置及把炸彈放在母校，並非親友所描述有正義感，而是心腸惡毒圖顛覆政府。張官認為吳認罪非因悔過，而是知道黃會指證他；就吳承認串謀爆炸、意圖危害生命而管有槍彈兩罪減刑五分之一，判囚23年10個月。

綜合案情，吳黃兩人於2019年在元朗7．21事件後認識，吳原計劃將兩枚各重8及12公斤的炸彈放在灣仔軒尼詩道，由黃於同年12月8日民陣遊行時帶領屠龍小隊引誘警員走近，槍手在炸彈引爆時以步槍殺警，達至「全民執槍」。行動當日，警方拘捕吳黃等人，計劃未有成事。

【案件編號：HCCC 164-5/22、255-256/23】

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相關字詞﹕高等法院 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 爆炸品 屠龍小隊 反恐條例 反修例事件

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