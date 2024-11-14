住宅區15分鐘生活圈 活化明渠建單車網

變13公頃藍綠空間網絡

發展局發言人稱，活化後牛潭尾明渠將建行人路及單車網絡等綠化設施，加強大學城、醫院及住宅區的連接，認為很適合大學城的規劃，冀打造學生由牛潭尾站踏單車沿河邊往大學城的氛圍感。發言人認為，要吸引外來人才進駐大學城，除需提供實驗室、學校、相關產業的地方，當局如何在周邊提供住宅及生活配套等優質環境也很重要，強調創科用地需要有休憩用地。

發言人說，活化後牛潭尾明渠可提升該區排水功能及優化抗洪能力。被問活化明渠會否影響原有生態，發言人表示該明渠有被《世界自然保護聯盟紅色名錄》列為「瀕危」物種的黑臉琵鷺，指該明渠目前大部分面積鋪上石屎，認為若能將明渠活化成接近天然環境，舉例將石屎換成天然石材鋪設在河底，讓深淺水的生物使用該河道，可提高生態價值。

發展局向立法會發展事務委員會提交文件建議，在大學城社區提供購物、休閒和娛樂設施，以及必需的政府、機構或社區設施，滿足區內居民需要之餘，亦為大學城和綜合醫院的學生、教職員、研究人員及醫護人員提供服務。文件亦提及，當局計劃在牛潭尾站附近和大學城內分別興建公共運輸交匯處，提供公共交通及轉乘接駁服務。