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服務元朗北區 新醫院3000病牀 公院之最

【明報專訊】政府於牛潭尾預留約9公頃土地興建醫教研醫院，設約3000張病牀，是現已規劃的公立醫院中病牀最多，多於2026年落成、有約2400張牀的啟德醫院，也是伊利沙伯醫院的1.5倍。消息稱，當局須評估未來牛潭尾以至北部都會區人口規模和特色，包括年齡分佈等，以決定牛潭尾醫院撥歸現有聯網，抑或開設新聯網應對人口增長。

消息：撥現有聯網否

須先評估人口

發展局文件顯示，牛潭尾醫院將為元朗和北區提供服務，並配備專科人手、技術及儀器，服務全港高度複雜疾病者；將設教學、培訓及研究設施，配合新田科技城及本港生命健康科技產業發展，吸引先進生命健康科技機構進駐創新科技地帶。該院毗鄰有約46公頃大學城用地，連接醫院的範圍將預留作第三間醫學院。

據悉新醫院具體服務及用途未定，當局另須評估未來區內人口規模和特色，包括考慮若撥歸新界東和新界西聯網會否壓力爆煲，而開設新聯網能否提供全面、自給自足的醫療服務。

據悉，牛潭尾醫院將納入醫管局第二個十年醫院發展計劃（2026至2035年），當局稍後將公布具體項目和時間表。該計劃暫定擬在新界西聯網加設2600張牀，包括興建洪水橋新醫院，新界東聯網則預計加設1650張牀，未計牛潭尾醫院規劃。

相關字詞﹕第三間醫學院 十年醫院發展計劃 第二個十年醫院發展計劃 醫管局 發展局 牛潭尾醫院 牛潭尾

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