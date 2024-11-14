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最快2027收地開工 私地佔六成 引原址換地

【明報專訊】發展局昨日公布牛潭尾發展建議，指牛潭尾近130公頃的總發展面積中，約六成（即約80公頃）為私人土地，約四成（即約50公頃）為政府土地。發展將主要影響屬非原居民村的攸潭美村及部分棕地作業。發展局發言人重申，項目涉約18公頃住宅用地，將以私人住宅為主，暫不考慮設首置項目。

單位量類同太古城

發言人說，私人住宅可支援當區工作的大學教師、醫護人員，料單位數目或規模類同太古城、沙田第一城；受影響的攸潭美村有約500個在地構築物，估計涉1300名居民。

截至今年中，政府在北部都會區主要項目收地賠償金額估計達1215億元。被問政府近年財赤嚴重，會否擔心收地賠償金額「愈滾愈大」，發展局發言人強調，並非同一時間將所有北都項目「上馬」，牛潭尾項目屬較後期，其收地和工程最快2027年才開展，強調會盡量將不同項目的工程期「拉闊」，希望財務管理更好。

發言人又稱，當局會引入「鐵路加物業」、原址換地等模式；並稱最近完成粉嶺北兩個「原址換地」個案，故認為發展商對原址換地有興趣，有信心「原址換地」助收地。

至於項目造價，發言人稱有待技術研究及詳細設計，會有較「堅實」估算，如銀碼及工程攤分年期；又透露技術研究成本約6000萬元。

另外，當局擬設一條由牛潭尾大學城連接至新田科技城的道路。發言人稱有關道路長約1公里，依山而建，不考慮以隧道方式建路。

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