46公頃牛潭尾大學城 盼吸海外校 新區撥1/3地建 學生宿位2萬 今起諮詢

鼓勵合辦「品牌課程」 與科創生命科學有關

《施政報告》提到政府已在北都預留至少80公頃用地發展「北都大學教育城」。發展局昨向立法會發展事務委員會提交文件，提及牛潭尾大學城鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新模式，包括跨院校、跨學科、跨界別及跨境合作，開拓更多創新的本科、研究生以及專業程度「品牌課程」、研究合作和交流項目，並將進一步探討闢設一些供不同院校共用的特別設施（如數據中心）和其他附屬設施（如會議設施、體育及康樂設施、學生宿舍等）。

研不同院校共用設施

發展局發言人表示，北都大學城逾80公頃用地分別是牛潭尾佔約46公頃、洪水橋/厦村新發展區佔約5公頃及新界北新市鎮佔約40公頃，其中新界北項目今年底公布詳情。被問引入多少間大學及會否提供資助增吸引力，發言人稱暫未有相關資料，需待教育局2026年上半年公布《北都大學教育城概念發展綱要》，之後邀請院校提交申請。

發言人強調，大學城定位除吸引本地院校到牛潭尾大學城設分校，亦盼吸引內地及海外知名大學在此設分校及提供「品牌課程」，又料同位於創新科技地帶的牛潭尾與新田科技城可產生協同效應，故「品牌課程」會與創科、生命科學及健康科技相關，「人文科學優次未必擺得咁高」。

發展局長甯漢豪8月接受港台專訪時，曾表示牛潭尾預留約30公頃用地發展大學城。被問到為何擴展至約46公頃，發展局發言人承認當初建議用地面積較現時小，但經內部討論後，皆認為若要吸引海外及內地大學來港，需提供較大空間。

中大：助建知識型經濟 理大擬辦醫科課程

本地多間大學包括中大、理大、嶺大及城大回覆本報時皆表示支持牛潭尾設大學城。其中中大稱已向政府提交建議，認為大學城有助進一步建立知識型經濟，能為本港培養高技術、高知識水平的人才庫，亦建議可在北都建「高功能超級計算中心」、「實驗動物存養中心」、未來工作學院、人才村、農業及食物認證和教學中心等設施。

理大稱擬開辦四年制醫科學士學位課程，初期擬錄取約50名學生，以招收第二學位學生為主，之後按需求逐步增加學額及招收非本地生。科大希望在北都大學城建衛星校園（Satellite Campus）。

嶺大希望能在大學城興建國際化的創新科技校園。城大稱支持促進兩地大學與產業之間的跨學科研究合作。

立法會選委界別議員黃錦輝表示，內地及海外院校可在大學城設分校的模式，如內地、沙特阿拉伯、馬來西亞等地都有類似安排；並指本地院校一直面對宿位短缺問題，形容2萬個宿位是「一個起點」，冀當局考慮提供更多。中大入學及學生資助處長王家徹則向本報說，校方支持發展大學城，稱約2萬個宿位固然有利發展教育，惟關注建成時間表、本科生和研究生宿位比率，加上八大共享該處設施，盼了解政府如何分配宿位予各校。

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