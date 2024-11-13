西北太平洋11月「4颱共舞」 有紀錄首次 今午或改3號波 桃芝明早最近

另外，天文台本月暫已因兩個熱帶氣旋接近而發警告信號，李淑明表示對上一次11月有同類情况已是1954年。

目前最接近本港的是強烈熱帶風暴桃芝，中心風力為每小時90公里。李淑明說，桃芝正穩定向西北偏西移動，料相關強風區今早仍與珠江口保持相當距離，隨着桃芝逐漸靠近華南，加上東北季候風共同影響，本港風力今日稍後會逐漸增強，桃芝外圍雨帶亦會影響沿岸地區。天文台料桃芝明早會在本港以南約200公里掠過。

海水達29℃偏暖 利風暴形成

本月罕有地有4個熱帶氣旋在鄰近區域出現，李淑明解釋主因是副熱帶高壓脊較正常強、位置亦較正常偏北，令熱帶氣旋經呂宋進入南海北部；而南海北部水溫仍偏暖，因此能令熱帶氣旋維持一定強度。李說，以往11月份副熱帶高壓脊通常處於較南，即使有熱帶氣旋形成，亦會較遠離香港。

香港氣象學會發言人梁榮武向本報形容，多個風暴在同區同時出現時有發生，一般而言海水溫度達26.5℃就有條件形成熱帶氣旋，翻查近日有熱帶氣旋的區域，海水溫度達28℃至29℃，在11月屬偏暖；其次太平洋廣闊，只要相隔遙遠，便有足夠能量支持風暴個別發展。