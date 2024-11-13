港大研發治愛滋疫苗 臨牀取突破 擬明年內地及河套展二期試驗 助本地註冊

【明報專訊】全球各地愛滋病毒（HIV）感染者主要靠「雞尾酒療法」控制病毒量，香港大學醫學院愛滋病研究所研發用於治療愛滋病毒感染的核酸疫苗ICVAX，去年在深圳展開第一期人體臨牀研究並取得預期成果，預計明年中在內地和香港展開跨中心第二期臨牀試驗，包括將在港設立其中一個試驗中心。港大愛滋病研究所長陳志偉期望，在港試驗數據日後可用於本地註冊疫苗，惠及本地病人。
副作用常見針口痛 個別脾臟腫大
全球截至去年約有3990萬宗HIV感染個案，本港截至今年中錄得逾1.2萬宗感染，包括2523宗愛滋病確診。研究團隊昨日發表ICVAX第一期臨牀試驗結果，該研究於深圳市第三人民醫院進行，屬隨機、雙盲、安慰劑對照、劑量遞增研究。研究招募45名HIV感染者並隨機分配至3個不同劑量組，包括1、2和4毫克，各組感染中位年數介乎5至6年；每組12人接種ICVAX疫苗、3人注射安慰劑，其間均繼續使用「雞尾酒療法」。結果顯示，2毫克劑量效用最佳。
副作用方面，研究顯示最常見為針口痛，每組有個別患者出現脾臟腫大，其他副作用包括暈眩、皮疹和關節痛。團隊計劃將研究結果發表於科學期刊。
學者：成本低於「雞尾酒療法」 更安全有效
致力研究愛滋病毒多年的港大醫學院愛滋病研究所長、微生物學系免疫學和免疫療法學講座教授陳志偉說，與「雞尾酒療法」比較，ICVAX疫苗成本較低，且目前數據顯示更安全和有效（見另稿）。至於疫苗效用時限，他說第一期試驗為患者每月接種一針，共打4針，效用維持多久須待日後更多研究證實，而猴子實驗顯示在接種4針半年後補打一針，即使停用雞尾酒療法，仍可持續抑遏病毒量8年。
研究團隊預計明年中展開跨中心第二期臨牀試驗，將招募約200名病人，其中5個試驗中心設於內地，並將與政府擬在河套區設立的大灣區國際臨牀試驗所合作，在港加設一個試驗中心。陳志偉說，本港愛滋病毒感染者一向使用海外抗病毒藥，內地患者則用內地藥，兩地感染者的病毒控制、來源和用藥反應有差異，在港試驗可反映香港感染者用藥成效，數據有助日後在本地註冊，而大灣區試驗所則可協助香港數據同步取得內地藥監局認可。
與港大獨家許可合作研發ICVAX疫苗的醫克生物聯合創始人鄭淇德說，若試驗順利，最快2027年展開第三期試驗，不排除完成前已取得內地緊急批准使用。被問到內地試驗數據會否難於海外申請註冊，他說若只有ICVAX疫苗可有效治療愛滋病毒感染，相信其他國家也會接受。