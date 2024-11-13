港大研發治愛滋疫苗 臨牀取突破 擬明年內地及河套展二期試驗 助本地註冊

副作用常見針口痛 個別脾臟腫大

全球截至去年約有3990萬宗HIV感染個案，本港截至今年中錄得逾1.2萬宗感染，包括2523宗愛滋病確診。研究團隊昨日發表ICVAX第一期臨牀試驗結果，該研究於深圳市第三人民醫院進行，屬隨機、雙盲、安慰劑對照、劑量遞增研究。研究招募45名HIV感染者並隨機分配至3個不同劑量組，包括1、2和4毫克，各組感染中位年數介乎5至6年；每組12人接種ICVAX疫苗、3人注射安慰劑，其間均繼續使用「雞尾酒療法」。結果顯示，2毫克劑量效用最佳。

副作用方面，研究顯示最常見為針口痛，每組有個別患者出現脾臟腫大，其他副作用包括暈眩、皮疹和關節痛。團隊計劃將研究結果發表於科學期刊。

學者：成本低於「雞尾酒療法」 更安全有效

致力研究愛滋病毒多年的港大醫學院愛滋病研究所長、微生物學系免疫學和免疫療法學講座教授陳志偉說，與「雞尾酒療法」比較，ICVAX疫苗成本較低，且目前數據顯示更安全和有效（見另稿）。至於疫苗效用時限，他說第一期試驗為患者每月接種一針，共打4針，效用維持多久須待日後更多研究證實，而猴子實驗顯示在接種4針半年後補打一針，即使停用雞尾酒療法，仍可持續抑遏病毒量8年。

研究團隊預計明年中展開跨中心第二期臨牀試驗，將招募約200名病人，其中5個試驗中心設於內地，並將與政府擬在河套區設立的大灣區國際臨牀試驗所合作，在港加設一個試驗中心。陳志偉說，本港愛滋病毒感染者一向使用海外抗病毒藥，內地患者則用內地藥，兩地感染者的病毒控制、來源和用藥反應有差異，在港試驗可反映香港感染者用藥成效，數據有助日後在本地註冊，而大灣區試驗所則可協助香港數據同步取得內地藥監局認可。

與港大獨家許可合作研發ICVAX疫苗的醫克生物聯合創始人鄭淇德說，若試驗順利，最快2027年展開第三期試驗，不排除完成前已取得內地緊急批准使用。被問到內地試驗數據會否難於海外申請註冊，他說若只有ICVAX疫苗可有效治療愛滋病毒感染，相信其他國家也會接受。