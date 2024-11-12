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第三批重點企業簽約 法晶片公司：可受惠亞洲供應鏈

【明報專訊】引進重點企業辦公室昨日舉行第三批「重點企業伙伴簽署儀式」，連同其中一間屬第二批重點企業，昨共有17間企業簽約，當中15間來自內地，其餘來自法國及美國，涵蓋人工智能與大數據、生命健康科技等範疇。財政司長陳茂波致辭時提到，預計三批共60多間企業未來數年會在港合共投資約420億元，創造逾1.7萬個職位。現時中美關係緊張，有企業視之為在不同供應鏈中獨立發展的機會。

簽約儀式在政府總部舉行，逾200名包括重點企業、本地和外國商會、科研機構、大學等代表出席。陳茂波稱，新一批重點企業中，約九成計劃在港設國際或地區總部，前兩批重點企業亦有逾九成已開展業務。他說，政府與重點企業建立了互惠共生的伙伴關係，認為重點企業落戶香港將有助推動香港創科生態圈更蓬勃發展。

醫藥研發平台研設實驗室

未來數年建500人團隊

提供一體化醫藥研發服務平台的「康龍化成」已在港設辦公室，主要負責協助客戶管理項目，例如藥物、臨牀應用、上市等註冊流程，其首席財務官兼董事會秘書李承宗稱，正與政府商討在港設實驗室，初步選址河套區或科學園，預計明年先設規模較小的實驗室「由小做起」。他說看到本港有很多臨牀資源，加上《施政報告》提出籌建第三間醫學院，料本港未來臨牀實驗愈來愈多。

康龍化成在中、英、美設21個研發中心和生產基地，全球員工逾2萬。李稱，未來數年建立500人團隊，提高新藥研究效率；他說雖然本港相關人才未必足夠，但強調會聘本地人才。被問會否擔心特朗普當選下任美國總統會影響全球業務，他笑稱「政治呢啲嘢我唔識喇」，但指康龍化成主要提供服務，非商品銷售，若美國對華加徵關稅，料亦無太大影響。

研在港設研發中心 與大學合作

面對中美關係緊張，來自法國的傳感器晶片公司Prophesee，其首席執行官Luca Verre認為是一個可在不同供應鏈中獨立發展的機會，並可受惠於亞洲供應鏈中的大量投資。他指香港是中國最國際化的城市，是歐洲企業進入中國的橋樑，其公司正在港設研發中心，料5年內可成立50人以上研發團隊，亦正探討與本地大學及研發中心合作。

機械人公司：港資源人才助全球業務

專注於服務機械人的研發、設計、生產及銷售的「香港普渡機器人」已於6月落戶科技園，現已有大型連鎖快餐店引入逾百部送餐機械人。首席執行官張濤稱，未來5年在港投入逾10億元，提供逾百個職位，創造逾100億元營收。張認為，香港擁有豐富的高科技高校資源和人才，有助進一步發展全球業務，未來會在港專注研發類人型和人型機械人，發展酒店服務、倉存及物流等機械人。

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