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尋有爆發潛力投資範疇 港投總裁舉例低空經濟

【明報專訊】新資本投資者入境計劃「投資組合」首批資金明年首季開始投資，港投公司行政總裁陳家齊昨日稱，希望尋找有利本港社會和經濟發展，但現時尚未成熟、日後能有「爆發性增長」的投資範疇，舉例低空經濟、以人工智能（AI）應對人口老化等的項目。她期望「投資組合」能與港投公司的三大投資範疇互補，在具潛力領域作前沿部署。

陳家齊：盼「投資組合」港投三大範疇互補

據「投資組合」運作細則，每名獲選定的基金經理須提出至少兩個投資主題，須聚焦香港市場，為科技及商用轉化帶來嶄新發展，並配合本港需要，助相關主題的企業成長。陳家齊說，旨在尋覓處於起步階段的投資主題，捕捉到新發展趨勢，如5年前的電動車市場未成形，如今已迅速成長。陳提到透過AI協助養老和應對人口老化、結合AI與文藝創意工業發展、低空經濟等，均是可考慮投資的主題；而投資的公司不必來自香港，不會「排他」，但它們要有在港業務、對香港「有心」。

立法會選委界別議員吳傑莊建議聚焦Web 3領域，如區塊鏈底層技術、合規科技、金融科技及跨境應用等，並指本港現有10多間「獨角獸」，沒有政府支持也能成長，反映相關範疇值得深耕。民建聯議員陳仲尼稱其投資的基金主要集中創科，包括生物醫療，亦有投資高端芯片、太空科技等項目，認為相關範疇為未來發展趨勢。

政府全資擁有的港投公司現管理約620億元資金，三大投資範疇包括硬科技、生命科技、新能源和綠色科技，今年6月先後與科企思謀科技及百圖生科簽訂戰略合作協議，不過至今未公布具體資金分佈及投資名單。

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