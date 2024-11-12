新入境計劃投資組合 首批料3億元 下季開始投資 港投：盼利港發展 議員憂年期短礙回報

新資本投資者入境計劃每名合資格申請人須投資3000萬元於獲許投資資產，其中300萬投放到計劃的「投資組合」，按今年9月共47宗申請符合投資規定推算，共約1.4億資金已投入「投資組合」。港投公司料至今年底首批資金有至少3億元，陳家齊稱一直與政府部門緊密聯繫，有信心達標甚至多過預期，期望善用資金及早捕捉市場新趨勢。被問到首批資金不多，她認為市場上創投基金規模可能小於投資成熟項目的基金規模，但前者回報可以更高，並指創投本質是多元及小額投資，以測試不同領域的潛力。

選數基金經理投資 具體投資組合不公開

據「投資組合」運作細則，港投公司將按機制甄選兩至4名基金經理投資，陳說將公開招募，再公布名單，惟具體投資組合涉商業敏感資料，不會向公眾交代，基金定期向投資者匯報投資表現和進度。她期望投資主題能配合本港需要，發掘有利社經發展、將來會有爆發性及跨越性增長的範疇。

對於投資回報，她說視乎各基金方案，強調創投着眼長期趨勢，初創公司初期難有明顯增長但後期或「爆升」。她稱，獲選基金須同時投資其投資方案，具體金額按情况而定。至於下一輪投資，她說暫未決定是否按時間或到帳資金劃線，屆時將重新選定基金經理。

陳仲尼：3億不充裕 投資者有權知名單

從事金融投資的立法會議員陳仲尼稱，市場上的天使及創投基金通常在單一範疇投資至少100間公司，待公司發展到一定階段再決定是否作次輪投資，以他的經驗，當中僅一兩間在投資期內發展成「獨角獸」。陳認為首批3億資金不算充裕，以百間公司計平均每間僅獲300萬元；又認為港投公司可公開投資主題，投資者有權知悉投資公司名單。

初企融資難 吳傑莊冀帶動商界投資

創科背景的選委界別議員吳傑莊同稱，一般少於一成初創企業能成功發展如上市，逾半是「半生不死」，約三四成甚至結業。他說初創科企近期融資困難，「投資組合」的投資範疇等同獲政府認證，冀能帶動商界投資。他說從事數碼化、人工智能的初創通常需100萬至200萬美元資金，又舉例約50萬美元足以購入500架無人機，料首批投資資金充足。

因應申請人通常居港7年可獲永久居民身分，「投資組合」鎖定資金年期7年。陳仲尼指初創通常接近10年才有爆炸性增長，憂投資期7年或影響回報。科創界議員邱達根認為年期合理，料基金將挑選在7年內易有回報的範疇，謂大部分人工智能項目5至7年已有成果，但他關注每個基金管理的資金不多，未必容易找到適合的基金經理。

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