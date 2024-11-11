夏寶龍：港不能「一招鮮、吃遍天」 須銳意改革

29名本港地產商、商會領袖等工商界代表上周五到深圳出席港澳辦座談會。繼新華社上周五出稿，港澳辦昨晚出稿，引述夏寶龍在會上表示，世界環境正在改變，香港必須銳意改革。

工商界座談 港澳辦發稿

促加快旅業升級 建好三「港」

夏寶龍今年5月點名旅遊業需積極「識變、應變、求變」，提出「無處不旅遊」。他在座談會上再度提及旅業發展，促本港「想方設法加快旅遊業態升級」，善用海岸線和島嶼，發展康養旅遊、文化旅遊及郵輪旅遊等。他又點名提及本港應大力推動創科發展，增加資源壯大產業規模；又稱香港「以港為名、憑港而興」，冀建設好陸、海、空三個「港」。

中美角力持續，夏寶龍指外部勢力持續抹黑攻擊香港，冀工商界發揮國際聯繫優勢，積極舉辦國際交流活動，邀請外國友人來港考察。夏指出，香港發展面臨不少挑戰及機遇，工商界「應當勇於擔當、挺身而出」。

譚耀宗：京對港經濟改革「心急」

譚耀宗認為，中央對於本港整體經濟改革感到「心急」，相信中央判斷改革不能單靠政府政策，需借助民間力量，所以期望工商界配合、增加投資。對於夏寶龍再度點名旅遊業，譚形容是「多番催促」，指內地已增加港澳自由行城市，中央期望本港增加自身吸引力，不止依賴內地幫助。

全國港澳研究會顧問劉兆佳亦認為，夏寶龍的說法反映中央有「鮮明迫切感」，籲香港各界加大力度和加快推進經濟發展，否則問題將日益嚴峻。他分析，港澳辦特意邀請政府官員與商界代表同場並強調改革，旨在要求雙方緊密合作，針對商界投資意欲不強，寄語商界別單看短期利益。

姚柏良：旅界轉型措施需時見效

立法會旅遊界議員姚柏良說，新冠疫情後業界積極開拓新產品，謂各方都希望加快轉型步伐，惟「不是講一句就做到」。他稱旅遊界面對不少限制，例如人手不足，相信轉型措施需時見效。