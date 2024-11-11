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議員：助劏房戶分析「計數」 不少願搬較遠過渡屋

【明報專訊】政府推出過渡房屋以來，部分位處偏遠地區的項目入住率不及市區項目，有營運過渡屋的機構一直建議放寬單位分配比例的限制，令單位可更快編配給有需要者。立法會房屋事務委員會委員梁文廣認為，根據過去在地區協助輪候公屋多年的人的經驗，不少市民希望在市區安置，但向他們分析及比較交通開支和乘車時間等因素後，不少人願意接受路途較遙遠的過渡屋，認為政府可在這方面多做工夫。

梁文廣促政府多做工夫

「交通費可能多了，但租金顯著下調，整體開支減少，幫他們計數，他們自然懂得選擇。」梁文廣認為，政府若要善用不同地區的過渡屋，除加強宣傳及安排實地參觀，亦應花多一點工夫為居住劏房者提供度身訂做服務，例如為他們分析遷往其他地區涉及的開支。

房屋局：入住率大致理想

房屋局昨日表示，整體而言，目前過渡屋的入住情况大致理想，截至2024年9月底，位於市區及擴展市區，已入伙一段時間的過渡房屋項目入住率平均達88%；新界的項目入住率亦平均達86%，部分單位已經流轉供第二批居民入住，個別項目的單位使用率達144%。

翻查資料，部分位於新界的過渡房屋項目，例如元朗東頭「同心村」，提供1800個單位，於2023年2月整體入住率僅63.6%，當時該項目的甲乙類租戶比例約60：40；截至今年4月底，該項目的甲乙類租戶比例調整至約50：50，整體入住率為96.8%（見表）。房屋局向立法會提交文件亦解釋，過渡屋的專責小組就同心村項目與營運機構、運輸署和九巴經溝通後，實施了多項交通改善措施，包括增設專線小巴及巴士路線，改善區內交通接駁。

相關字詞﹕過渡性房屋

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