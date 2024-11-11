過渡房乙類租戶上限增至八成 簡屋將吸甲類戶 議員：調整料惠劏房戶

何永賢昨在社交媒體發文表示，自上月底開始，局方已向營運過渡屋的機構公布，因應個別項目的實際情况，可以更靈活調整甲乙類租戶比例，由早前的80：20，下調至最多50：50，再放寬至在特定情况下可下調至最多20：80。她預期，營運過渡房屋的機構申請調整乙類租戶比例的項目會持續增加，令簡約公屋和過渡屋有更好分工。

甲乙原八二比 偏遠盤入住率低

政府於2017年起支持推動由民間主導的過渡房屋計劃，讓等候「上樓」者可提前改善居住環境。政府最初將甲乙類租戶比例訂為80（甲類即已輪候傳統公屋不少於3年者）：20。但計劃推行後，部分位於偏遠地的項目，入住率僅六七成，有營運過渡屋的團體認為，由於甲類申請者不足，即使乙類申請者對過渡屋有需求，亦無法申請入住。

現1.79萬過渡房單位

逾6500伙可供乙類

何永賢昨稱，一眾營運機構都認同有關安排，現已有12個項目調整甲乙類比例，當中9個調整比例為50：50，另有3個為60：40。她又指在現有約1.79萬個過渡屋單位中，可供乙類租用的單位逾6500個，當中鄰近紅磡港鐵站的「善匯」，大埔的「樂善村」及「善樓」，元朗的「路德會雙魚薈」、「路德會七星薈」及「新田部屋」，以及打鼓嶺的「博愛昇平村」等尚有一定數量的乙類單位，歡迎有需要的合資格市民申請。

梁文廣：應可全吸納受規管劏房戶

立法會房屋事務委員會委員梁文廣稱，簡約公屋申請者的資格與過渡屋甲類租戶重疊，預料簡約公屋陸續入伙後，甲類租戶對過渡屋需求下降，調整比例為合適做法，認為不會出現過渡屋入住率大跌情况。他指政府計劃規管劏房戶，預料當中約3萬戶為不合規格，相信過渡屋未來幾年「騰出」的單位數目，應可盡數吸納受規管劏房的住戶。

社協倡准按申請靈活調配比例

社區組織協會副主任施麗珊認為，過渡屋甲乙類租戶放寬至20：80是好事，預計簡約公屋明年陸續入伙後，會有不少符合甲類租戶的申請者轉為申請簡約屋，令過渡屋中的甲類租戶比例下降；至於乙類租戶實際需求一向超出供應量，但住戶往往因個別過渡屋項目未曾放寬乙類申請比例而未能提出申請。

施麗珊認為，既然政府同意靈活調整甲乙類比例，建議同時開放予甲乙類申請，讓營運機構收到申請後再靈活調配兩者比例，相信有助提升偏遠地區過渡屋的入住比例。

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