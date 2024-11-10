「銀杏」3號波維港泳食白果 「桃芝」料周中近港

銀杏今漸離 桃芝路徑強度存變數

根據昨晚天文台網頁，天文台預測桃芝周二進入本港800公里範圍，並增強為強烈熱帶風暴；周三進入本港400公里範圍，周四較接近本港，但會減弱為熱帶風暴。按天文台9天天氣預報，本港周三及四吹東至東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨。

維港泳參賽者將全數退款

泳總稱，為保障參加者及工作人員安全，經審慎考慮後決定取消今年維港泳，所有參賽者將獲全數退款。泳總會長王敏超表示，今屆賽事因惡劣天氣取消，對各界的不便表示歉意。

大會將向已獲確認參賽資格的泳手退還包括350元的報名費、150元的水試費用，以及有泳手額外捐出的100元慈善捐款，稍後將透過維港泳網頁公布退款安排，並以電郵通知所有已獲確認資格泳手。至於明年維港泳安排，泳總稱將適時公布。