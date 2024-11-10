「銀杏」3號波維港泳食白果 「桃芝」料周中近港

【明報專訊】超強颱風「銀杏」逼近，天文台昨午3時40分發出3號強風信號，預料最少維持至今早10時。中國香港游泳總會昨午宣布，因應風球持續一段時間，決定取消今日舉行的新世界維港泳及亞洲公開水域游泳錦標賽5公里項目。天文台預測銀杏今日逐漸遠離廣東沿岸，但同時預測菲律賓以東海域的熱帶氣旋「桃芝」未來一兩日移向呂宋一帶並逐漸增強，隨後進入南海中北部，較大可能移向華南沿岸，惟路徑及強度存在變數。
銀杏今漸離 桃芝路徑強度存變數
根據昨晚天文台網頁，天文台預測桃芝周二進入本港800公里範圍，並增強為強烈熱帶風暴；周三進入本港400公里範圍，周四較接近本港，但會減弱為熱帶風暴。按天文台9天天氣預報，本港周三及四吹東至東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨。
維港泳參賽者將全數退款
泳總稱，為保障參加者及工作人員安全，經審慎考慮後決定取消今年維港泳，所有參賽者將獲全數退款。泳總會長王敏超表示，今屆賽事因惡劣天氣取消，對各界的不便表示歉意。
大會將向已獲確認參賽資格的泳手退還包括350元的報名費、150元的水試費用，以及有泳手額外捐出的100元慈善捐款，稍後將透過維港泳網頁公布退款安排，並以電郵通知所有已獲確認資格泳手。至於明年維港泳安排，泳總稱將適時公布。