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甯：造地有決心亦審慎 與梁振英說法相通

【明報專訊】全國政協副主席兼前特首梁振英早前於facebook稱，憂慮持續造地或致土地供過於求，加重政府財政負擔。發展局長甯漢豪昨出席商台《政經星期六》稱，梁振英着重提出要對造地持審慎態度，今屆政府冀透過規劃體現造地決心，亦會保持審慎態度，與梁說法有共通點。

有憂新發展區收支 甯稱「非當生意做」

至於有意見擔心政府盲目「造地」，未來會否不顧空置率、樓價推出，甯稱政府有長遠目標，現時不少項目仍在研究階段，政府任務是做好環境影響評估等法定規劃程序，待開工前再視乎財政狀况與本港經濟環境制定施工與集資計劃，並向社會公開。另有人擔心新發展區未必能收支相抵，甯稱政府對新發展區「從來唔係當生意咁做」，強調區內有許多基建、社區設施，具有很多社會效益，不應只關注賣地收益。

盼開發商透露片區投標預期回報

《施政報告》提出北部都會區物色3個片區，引入「片區開發」模式發展。甯漢豪透露，今年底前將就粉嶺北、洪水橋及新田科技城3個片區做市場意向調查，期望明年最少有一個片區正式招標；市場意向調查中，政府會向開發商講明片區的具體位置與區內基建安排，希望開發商也可向政府透露預期的投標回報，並提出改善意見。

甯續稱，片區開發面積大、年期長，令開發商可自主控制開發時間表及區內資源分配，現已有不同的本地及內地企業表達對片區開發的興趣，惟因需規劃開發範圍增大，或更吸引財團而非單一開發商。

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