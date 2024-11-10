夏籲「多投入」創科 島嶼可發展旅遊 李澤楷：亞港經濟不在巔峰 企業家更應挺身

新華社前日報道，夏寶龍提及工商界是推動香港經濟發展的「主力軍」，期望他們以實際行動愛國愛港。獲邀出席座談會的盈科拓展集團主席李澤楷表示，目前亞洲和香港的經濟都不在巔峰時期，企業家更應該挺身而出，迎頭而上。

李澤楷說，作為香港工商界一員，自己有責任用實際行動支持港府，攜手營造良好社會環境，不止是經濟，也應多為民生福祉貢獻，認為只有整體香港社會環境的提升，才能令企業有長遠發展。李稱，夏寶龍接見香港工商界代表，充分體現中央對香港的關心和期盼。

夏稱需保港口地位 與內地合作分工

綜合與會者說法，夏寶龍在座談會發言主要談及香港經濟發展的大方向，呼籲大家「做多啲」，席間亦表示，本港個別產業的優勢已不復見，因此要發展新產業，同時提升傳統產業發展，香港要研究哪些行業具優勢並加以提升，最重要有新發展。據悉，夏寶龍在會上特別提到發展創科非常重要，無論新產業或提升傳統產業都需要創科。

傳統產業方面，據悉夏寶龍提到要保持港口地位，但需思考如何提升，並要與內地港口合作、分工，惟未提及兩地應如何分工。夏又提到，香港需保持空運世界第一的地位。

陳祖恒：夏盼工商界主動尋新機遇

獲邀出席座談會的工總常務副主席兼立法會議員陳祖恒表示，夏寶龍期望香港工商界主動尋找新機遇，包括發掘新市場。陳表示，不少港商已主動到東盟、歐洲、中東等地尋找市場，除為公司爭取盈利，還要為香港貢獻。

陳祖恒又稱，過去國家發展起飛，西方對中國的產品也有需求，香港擔當着良好的中介人角色，未來應繼續運用好國際網絡，將兩地產品推廣至海外，而受外來因素影響，香港必須配合國家發展藍圖作更大改變，尤其是現時大環境複雜，業界更要了解國家發展，從而相應改革。