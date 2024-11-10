甯漢豪：夏寶龍籲工商界參與北都人工島 學者倡政府調整地價增投地誘因

甯盼商界對競投感興趣 及早籌組資源

甯漢豪在商台《政經星期六》引述夏寶龍在會上強調，本港需要在傳統及新興產業尋找新的增長點，並鼓勵工商界支持政府落實規劃項目。甯漢豪期望商界對競投造地項目感興趣，並及早籌組資源，「大家（商界）支持政府去努力，看着我們的目標做好準備，把土地造好，希望整個社會有這個共識」。

劉兆佳稱中央只表期望 非針對個別企業

近年有多幅政府地皮流標，被問到中央政府是否擔心工商界不主動參與將影響相關發展，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，中央鼓勵本港工商界發展，亦期望內地及海外企業參與，但西方政府不鼓勵參與中港項目，北部都會區需起示範作用，逐步吸引其他地區投資者。

劉兆佳又認為，本港財政狀况不理想，加上目前國際形勢緊張及全球經濟疲弱，發展產業非港府能獨自負擔，需社會各界扶持。他說，考慮到工商界對新項目缺乏信心、經驗或興趣，中央藉座談會表明大力支持產業多元化立場，並透過了解工商界部署，決定有什麼政策可配合發展。

李慧琼：非盼改經濟模式 無國企推政經任務

對於坊間擔心中央積極鼓勵商界投資反而或有損本港自由市場形象，劉兆佳認為毋須過慮，是次會面僅表明中央期望，並無針對個別企業；而中央不僅鼓勵工商界投資，同時鼓勵整個社會推動國家發展。李慧琼則認為，夏寶龍並非期望改變商界營運及香港經濟模式，她說本港一直是「小政府」，無類似內地國企推動政治經濟任務，故港府只能作為推動者角色，有別於商界在資本主義社會發揮舉足輕重角色，直接推動本港社經變化。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，上市公司需向股東交代，在商言商需考慮投資回報收益；而本港市場有別於內地政策主導，舉例推出綠色金融後部分內地銀行會減息，藉此增加借貸支持相關政策。他認為工商界並非唯一配合發展的角色，政府亦需要發揮推動角色，舉例因應市場調整地價，以提升發展商投地誘因。

議員倡金管局多推政策 政府簡化手續

發展局年底前將就北都3個片區做市場意向調查（見另稿），立法會發展事務委員會副主席林筱魯認為，​​未來發展創科等產業的土地需求大，目前銀根緊張加上工商界投資及信心不足，政府及金管局可推出更多政策，增加金融機構對長遠發展項目的信心；政府亦可改善土地配套及簡化發牌等手續，減低投資者營運成本及投資風險。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676