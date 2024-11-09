全運會馬拉松跨越深港 路線待定

正研通關安排 按實際情况提供便利

高超昨日在廣州舉辦的第十五屆全運會倒計時一周年記者會稱，「十五運會」競賽規程總則要求「創新競賽組織方式，合理設計馬拉松、公路自行車等項目的比賽路線，促進粵港澳三地融合發展」。三地除在港珠澳大橋舉行男子公路單車賽外，另決定馬拉松比賽路線會跨越香港和深圳，並正評估多條已規劃好的比賽路線，有待選定最佳方案。至於參賽、觀賽人員及相關物資會否有特殊通關安排，高超稱仍在研究通關政策及通關指引，屆時可結合實際情况及單項賽事具體需求，提供通關禮遇及便利服務，如遇需特殊處理或突發情况，口岸相關部門將根據應急預案制訂應對措施。

本月高球賽作全運港首項測試賽

同場的香港文化體育及旅遊局全運會統籌辦公室主任楊德強提及，香港賽區將陸續舉辦測試賽，其中本月21至24日舉行的香港高爾夫球公開賽會作為高球項目的測試賽，亦是香港首個涉及全運會的測試賽項目，全運會統籌辦已與相關部門及體育總會實地考察及商討，為測試賽做好準備。

楊稱，全運會將吸引內地及海外觀眾到場觀賽，順道在港旅遊，帶動旅遊及經濟發展，期待透過運動會展示香港以至大灣區舉辦大型體育盛事的能力，以吸引更多國際賽事到大灣區舉辦，促進體育專業和產業持續發展。十五運會和殘特奧會澳門賽區籌備辦公室主任潘永權表示，會結合運動會的賽事資訊及周邊活動，豐富旅客赴澳門觀賽體驗，鼓勵澳門旅遊、文創、餐飲住宿等相關企業打造多元化全運產品及推出套票，推動旅客消費，提升全運會的經濟社會綜合效益。

明報記者 林迎 廣州報道