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劉兆佳料了解商界投資部署 再配合推政策

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍昨到深圳主持有關香港發展的座談會。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，目前國家處於深化改革階段，加上美國大選結束，當地處於明朗但不確定狀態，中央透過了解商界未來投資部署，才能獲悉推出什麼政策以配合發展。至於昔日商界是否過於被動配合，劉說目前內地開放市場，招商引資涵蓋本港及西方資金，料夏藉此鼓勵商界積極投資內地。

劉：各市或不清楚雙方意圖 需中央協調

劉稱，本港及內地城市建議的政策，雙方有時不清楚對方意圖及政策效果，故需中央協調，以有利國家大局發展角度思考，克服合作的障礙並解決法制問題等，料未來相關統籌工作會深化。

被問到如何推動引資招商，經濟學者李兆波認為商界投資講求回報，並要向股東交代，否則新項目集資可能受影響；即使由政府推動項目，若企業評估後不符發展方向，亦難以強迫投資。去年《施政報告》提出鞏固本港八大中心定位，他認為發展多元化產業需時，而對商界的補貼資助受限於財政儲備，但「做好個市」屬正確方向。

李兆波：港應發展高增值物流 現「三不像」

據悉夏寶龍席間談及港口發展，李兆波稱深圳鹽田港早期應用自動化科技等降低成本，目前業務蒸蒸日上；相反本港葵涌貨櫃碼頭慘淡，需急起直追，否則以傳統模式經營難以吸客。他認為政府需制訂發展定位，舉例與鄰近城市相比，本港發展高增值物流或較具優勢，而非現時「三不像」狀態。

機場三跑月底全開，中大航空政策研究中心及知識轉移主任袁志樂稱，三跑從硬件解決昔日發展航運痛點，但當局仍需改善軟件，包括做好海陸路接駁，增加「先來港再轉機」客源；並提高本港旅遊吸引力，以航點及班次需求吸引更多航空公司來港。

相關字詞﹕經濟政策 八大中心 夏寶龍

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