夏寶龍籲工商界實際行動支持發展 座談會關注物流中小企困境 「沒港口就不是香港」

長實未見出席 商界逐一交代投資計劃

座談會在深圳五洲賓館舉行，夏寶龍、中聯辦主任鄭雁雄、特首李家超及多名司局長出席。與會的29名工商界代表，四大地產商當中，新鴻基地產主席郭炳聯、恒基地產主席李家傑、新世界發展行政總裁馬紹祥現身，長實主席李澤鉅或公司代表未見出席。本報昨向長實查詢，截稿前未獲回覆；盈科拓展主席李澤楷則有出席，有與會者稱他已是李氏家族代表。座談會討論環節歷時近7小時，商界代表逐一發言約10分鐘，據悉與會者需交代目前在港的投資及日後投資計劃。

稱工商界發展「主力軍」 問有何需中央增支持

夏寶龍在會上提及多項具體經濟議題，就本港貨櫃碼頭吞吐量排名下滑，中華總商會會長蔡冠深稱夏具體表明航運物流業對香港十分重要，應繼續發展港口，並引述夏說「香港如果沒有港口就不是香港」，認為未來應與內地分工互補。目前本港主要貨櫃碼頭經營商包括長和旗下的香港國際貨櫃碼頭及九倉旗下的現代貨箱碼頭。蔡又引述夏寶龍稱，本港經濟依靠企業家，期望工商界跟從並做好中央戰略部署。

中小企近年經營困難，中小型企業聯合會會長郭志華亦獲邀出席座談會。中華出入口商會會長貝鈞奇說，夏寶龍稱希望出席者「講實話、講真話」，多名商界發言提及中小企現况，夏主動插話了解。貝說會上亦討論到中美關係，夏籲商界保持對港信心並團結一致。據悉夏寶龍在會上說非常關心中小企，謂本港處於經濟轉型期，要協助中小企恢復信心、推動變革。

據了解，夏寶龍重申中央將堅定不移支持香港發展，主動問與會者有什麼範疇需要中央增加支持。他又認為本港應保持傳統優勢產業，同時發展新產業及創科，鼓勵工商界投資。

籲撐政府落實規劃 李家超：將凝聚工商界力量

新華社報道，夏寶龍在會上表示香港工商界和企業家是推動經濟發展的「主力軍」，期望他們學習國家主席習近平給予祖籍寧波香港企業家回信的精神；工商界應堅持「以港為家、倚港興業」，支持特區政府落實長遠發展規劃，為民生福祉多貢獻，對外維護香港國際形象。特首李家超在社交平台表示，將與團隊總結座談會內容，凝聚工商界力量，共同發展經濟、改善民生。

廠商會：續當外聯內通橋樑 郭炳聯：將擴投資

與會的廠商會會長盧金榮稱，工商界應肩負推動新質生產力的帶頭責任，該會將繼續擔當外聯內通的橋樑。新地主席兼董事總經理郭炳聯稱一如既往看好和發展內地與香港市場，將擴大投資、支持國家高質量發展，支持太陽能發電、環保和綠色科技等。

夏寶龍今年2月訪港時曾與商界代表會面，上月亦在北京先後會見匯豐及怡和主席。習近平於8月回信祖籍寧波的香港企業家，讚揚他們一直以實際行動愛國，期望他們發揮各自優勢貢獻國家發展。

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