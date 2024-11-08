明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

電賀特朗普 習盼走出正確相處之道

【明報專訊】中國官方通報，國家主席習近平昨日致電特朗普，祝賀他當選美國總統。習近平表示，希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。在「特朗普1.0」時代，美國對華發起貿易戰、科技戰，「特朗普2.0」時代的中美關係備受矚目。就美國對華關稅問題，中國外交部發言人毛寧昨重申，貿易戰不會有贏家，也不利於世界。

外交部：貿易戰不會有贏家 也不利於世界

新華社報道，習近平對特朗普指出「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷」，一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。國家副主席韓正昨亦致電萬斯（JD Vance），祝賀他當選美國副總統。至於習近平「致電特朗普」是否代表兩人通電話，毛寧強調習向特朗普「致了賀電」。

2016年11月9日，習近平也曾向首次當選總統的特朗普致賀電，當時習近平重點指出，中美兩國在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面肩負特殊的重要責任，擁有廣泛共同利益；發展長期健康穩定的中美關係符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。

特稱對華加關稅 商務部：中方願加強溝通

特朗普首次當選總統後，美國對華發起貿易戰、科技戰，企圖全面圍堵中國。對於特朗普稱將對中國商品全面加徵關稅，商務部發言人何詠前表示，中方願按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，與美方加強溝通、拓展合作、化解分歧，共同推動中美經貿關係朝穩定健康、可持續方向發展，更好造福兩國，惠及世界。

在「特朗普2.0」時代，中國應如何應對中美關係，由新華社記者撰寫的微信公眾號「牛彈琴」提出3點意見：首先要以禮相待特朗普，尊重他，看着他；其次，加強博弈，敢於鬥爭，善於鬥爭；第三，要做最壞考慮，有底線思維，同時保持樂觀。「牛彈琴」相信「特朗普不是莽漢，更不會一條道走到黑」，稱中美有着結構性的矛盾，這沒辦法，「但有的時候，商人總還有得談，政客很多沒法談；錢能解決的事情，總不是大事情」。

商務部介紹，今年首10個月中美進出口總值按年增長4.4%，其中中國對美國出口3.04萬億元（人民幣，下同）、增4.9%；自美國進口9694.8億元、增2.9%。海關總署數據顯示，中國今年10月出口按年增12.7%，進口按年降2.3%。路透社分析，特朗普的加徵關稅言論，可能刺激中國貨物庫存提前出口到其他地區。

（2024美國大選）

相關字詞﹕賀電 貿易戰 特朗普 習近平 中美關係

上 / 下一篇新聞