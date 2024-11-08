特朗普外交國安「熱選」閣員多反華 有望任國務卿魯比奧防長蓬佩奧 均正被京制裁

魯比奧曾發起涉港涉維吾爾人法案

魯比奧（Marco Rubio）曾是特朗普今屆副總統競選拍檔的可能人選，他在俄羅斯、中國和伊朗等問題都持鷹派立場。他在擔任美國國會及行政當局中國委員會（CECC）聯席主席期間，是2019年生效的《香港人權與民主法》發起人。魯比奧亦帶頭推動2021年生效的《防止強迫維吾爾人勞動法》及《安全設備法》（Secure Equipment Act），後者內容包括禁止華為、中興通訊等設備在美國使用；他亦曾發表報告宣稱「新冠病毒源頭來自武漢實驗室」。

防長人選方面，佛羅里達州聯邦眾議員華爾茲（Mike Waltz）是眾議院中對華鷹派代表人物之一，曾共同發起多項涉華法案，包括旨在減少美國對華關鍵礦物依賴的措施。現年50歲他曾是美國陸軍「綠色貝雷帽」特種部隊成員，被指與特朗普關係密切。另一防長人選蓬佩奧為2021年1月被中國制裁的10名前特朗普政府官員之一，曾先後擔任中央情報局長和國務卿；他一度跟特朗普關係破裂，現被視為特朗普陣營中最支持烏克蘭的代表。

曾倡棄烏保台 柯伯吉有望成白宮國安顧問

白宮前國安顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）被猜測是另一國務卿有力人選，他亦正被北京制裁。作為共和黨新世代戰略家，倡議「棄烏保台」的前副助理防長柯伯吉（Elbridge Colby）則有望在新一屆政府出任白宮國安顧問。

撐對華貿易戰 萊特希澤或重當貿易代表

財金官員方面，曾大力支持特朗普發動對華貿易戰的前貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）被指有機會重拾舊職，或者改任商務部長。

《華郵》引述特朗普顧問稱，特朗普對司法部和國防部的人事任命尤感興趣。特朗普陣營發聲明稱，特朗普會很快決定內閣人選，將適時公布。

本報上月16日刊出專題探討「特朗普2.0」的外交理念和國安團隊可能人選，其中主要人選與《華郵》最新報道脗合。曾任白宮和中情局要職的喬治城大學亞洲研究教授偉德寧（Dennis Wilder）當時向本報稱，特朗普最重要的外交政策顧問是白宮前國安顧問奧布萊恩、現任阿肯色州聯邦參議員科頓和前署理國家情報總監格雷內爾。奧布萊恩在《外交事務》期刊7/8月號形容中國已成為「難以對付的軍事和經濟敵手」，又稱中共尋求取代美國在關鍵領域（例如電動車、太陽能、人工智能和量子電腦運算）科技發展和創新的全球領袖地位。

（華盛頓郵報/華爾街日報/Politico/觀察者網/明報資料室）

（2024美國大選）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676