5游離州票站收「詐彈恐嚇」 FBI疑俄惡搞

部分票站一度關閉30分鐘搜查

喬治亞、密歇根、威斯康星、亞利桑那和賓夕法尼亞州周二都接獲炸彈威脅，其中在喬治亞州富爾頓縣接到32宗針對票站的炸彈威脅，導致部分票站一度關閉30分鐘，讓調查人員搜查爆炸品，但未有發現。FBI表示，炸彈威脅的電郵域名似乎來自俄羅斯，初步沒有任何威脅被確認是可信的。喬治亞州共和黨籍州務卿拉芬斯珀格表示，這些「詐彈威脅」背後是俄羅斯企圖干預大選，「看起來他們在搞惡作劇。他們不希望我們舉行一場順利、公平和準確的選舉，如果他們能讓我們內部相互爭鬥，他們就會視之為勝利」。俄羅斯駐美大使館表示，有關俄羅斯干預選舉的影射是「惡意誹謗」，強調不會干涉包括美國在內的其他國家內政。

FBI周二亦警告出現有關選舉的假資訊，其中一段偽造影片聲稱來自FBI，宣稱由於恐怖威脅高，促選民「遙距投票」；另一影片包含一份假新聞稿，聲稱來自FBI，提及5所監獄囚犯的投票遭操縱。

FBI警告有選舉假資訊

FBI強調，相關內容不實，試圖欺騙公眾，目的為破壞民主進程並削弱民眾對選舉制度的信任。儘管投票日假資訊湧現，但網絡安全和基礎設施安全局（CISA）官員表示，直至周二傍晚暫時未有證據顯示選舉遭到大規模干擾。

（路透社/法新社/紐約時報）

（2024美國大選）