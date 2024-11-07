共和黨重奪參院 爭保眾院全面執政 特朗普新任期恐乏制衡 行政立法佔盡優勢

今次國會選舉，包括改選眾議院全院435席，參議院全院100席中的34席。眾議院改選前，共和黨握220席，民主黨212席，3席懸空。原則上民主黨只要保留既有議席，再爭取幾席便可事隔兩年重控眾院。

兩黨各受惠重劃選區 贏議席

民主黨人受惠於重劃選區，從共和黨手裏贏回了最少兩個紐約議席及阿拉巴馬州、路易斯安那州各一席，惟共和黨也因重劃選區而贏得了北卡羅萊納州兩席。而如選前民調叮噹馬頭的新澤西州議席，共和黨的小基恩（Tom Kean Jr.）已經當選。可是諸如無黨派選舉分析機構庫克政治報告（Cook Political Report）稱，權力平衡可能取決於大約40場競選。而迄香港時間昨晚，尚有逾30個重要眾議院議席爭持激烈。《華盛頓郵報》等推測，可能需時數天乃至數周才分出勝負。

民主黨資深眾議員康諾利（Gerry Connolly）昨晨說：「眾議院是民主黨維持牽制失控特朗普的唯一希望。」該黨倘控制眾議院，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）明年1月可望順理成章出任議長。而民主黨在未來4年可迫使共和黨就許多措施接受談判，例如擬全面延長2017年減稅政策的主張。民主黨亦能審查特朗普「美國優先」的外交政策，為烏克蘭等美國盟友爭取持續援助帶來希望。

參議院選舉方面，共和黨已穩取最少51席。雖然個別選情激烈，該黨輸掉了西弗吉尼亞和俄亥俄州兩個議席，卻成功將民主黨候選人逐出「紅州」，例如得州的克魯茲（Ted Cruz）以53.2%得票擊敗奧爾雷德（Colin Allred），俄亥俄州的莫雷諾（Bernie Moreno）、佛羅里達州的斯科特（Rick Scott）亦俱以逾50%得票當選。至於餘下爭持中的議席傾向支持共和黨候選人。

參院首同時有兩黑人女議員

今屆參議院將首次同時有兩名黑人女議員。她們分別是代表特拉華州的62歲原聯邦眾議員羅切斯特（Lisa Blunt Rochester）和代表馬里蘭州的53歲律師奧索布魯克斯（Angela Alsobrooks），都是民主黨人。此前雖有賀錦麗等3人躋身參院，惟她們任內都是全院唯一黑人女議員。

共和黨2015年起曾控制參院長達6年。由於資深參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）2月已宣布將卸任做了18年的參議院共和黨領袖，共和黨參議員下周將推選院內代表。南達科他州的圖恩（John Thune）與得州的科尼（John Cornyn）都是有力人選。

（華爾街日報/華盛頓郵報/CBS/NBC）

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