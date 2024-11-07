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特多方佔優 賀吸票力遜預期 特朗普「爭男保女」年輕人少數族裔票進帳多

【明報專訊】共和黨候選人特朗普在7個游離州中攻下最少4個，甚至在部分傳統「藍州」表現也大有進步，不但取得超過270張選舉人票當選，就連普選票也佔優。多個票站調查反映，特朗普除了贏得多數男性票外，年輕人、非裔和拉美裔票的進帳也較上屆多，他在關心經濟和移民議題的選民中，亦獲得壓倒性支持。反觀主打保護婦女墮胎權、力爭女選民支持的賀錦麗，贏得的女性票較上屆民主黨候選人拜登還少，也未獲得認同墮胎合法的選民一面倒支持。

當郊區和受過大學教育的女性有遠離特朗普之勢，其陣營近月押注力爭年輕男性、黑人和拉美裔男性選民，現看來策略奏效，在游離州成效更是顯著。據民調機構Edison Research票站調查顯示，在特朗普率先拿下的游離州北卡羅萊納，特朗普獲得的非裔選票較上屆增加7個百分點。從全國來看，特朗普獲得20%黑人男選民支持，較上屆稍微增加一個百分點，並贏得54%拉美裔男性選票，較4年前多出18個百分點。雖然黑人選民，尤其女性幾乎一面支持賀錦麗，但據《華盛頓郵報》票站調查，賀錦麗只贏得53%拉美裔選民票，雖超越獲45%的特朗普，但幅度遠低於上屆拜登較特朗普多出33個百分點。調查也顯示，約七成拉美裔選民將目前經濟狀况評為「不太好」或「差」。

攻陷游離州 搶佔民主黨票倉

在性別上，賀錦麗陣營原希望大幅依賴女性票致勝，期待她們會因為支持墮胎權而投她一票。不過Edison票站調查顯示，特朗普穩住白人女性支持，在全國贏得52%白人女性票，在賓夕法尼亞和喬治亞，他拿到的白人女性票比例也與上屆相差不遠。反觀賀錦麗在全國獲得的女性選票為54%，低於拜登2020年的57%。

從年齡層看，特朗普陣營近月主要透過社交媒體、體育活動、播客和網上遊戲力吸男性，尤其年輕男性票，這招亦成功。Edison票站調查顯示，特朗普不僅在全國獲得多數45歲以上男選民青睞，在18至44歲男性中的表現也稍微勝過賀錦麗。其中在游離州密歇根和威斯康星，特朗普在45歲以下選民中的支持率較4年前增加5個百分點；在內華達更增加6個百分點。在首投族中，特朗普的得票也較賀錦麗多出9個百分點。《華盛頓郵報》票站調查也顯示， 雖然18至29歲選民支持賀錦麗的比例較特朗普多約10個百分點，但4年前拜登在這年齡層以24個百分點優勢取勝。

經濟議題特勝賀 墮胎立場含糊奏效

Edison Research票站調查顯示，選民最關心的議題是民主狀况（佔35%），其次為經濟（31%）、墮胎（14%）和移民（11%），雖然最關心民主的選民中，八成投給賀錦麗，但關注經濟的選民中，高達79%投給特朗普，即使認同墮胎合法的選民，也只有51%投給賀錦麗，多達47%投給特朗普，顯示特朗普對墮胎立場的含糊策略奏效。此外，約四分之三選民認為當前國家走錯方向，當中有61%人投票給特朗普。

特朗普非但在「紅州」和游離州表現佳，整體各地的得票也有進步，包括民主黨票倉。在全國逾1300個縣中，特朗普在超過九成縣的得票，都較上屆佳，就連在藍州紐約的得票也「大躍進」。據美聯社數據，特朗普在紐約州贏得44.3%選票，雖較賀錦麗的55.7%少，但相比4年前，得票差距收窄了許多。上屆大選拜登在紐約州以60.9%對37.7%得票率擊敗特朗普。其中在紐約市，特朗普得票率較上屆的得票增加了7個百分點。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報/Politico）

（2024美國大選）

相關字詞﹕拉美裔 少數族裔 賀錦麗 特朗普 2024美國總統大選

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