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梅儒瑞：冀美港關係改善

【明報專訊】共和黨特朗普勝出美國總統選舉，美國駐港澳總領事梅儒瑞昨希望美國與香港關係繼續改善，相信美方對港事務將保持延續性，但若要改善雙方關係，香港需改變，包括如何對待壹傳媒創辦人黎智英及初選案。特朗普競選期間曾言，將「100%」爭取黎獲釋。保安局前局長黎棟國強調黎案是依法辦事，不論特朗普有何舉動都不會構成壓力。

近期與港官互動有改善 局限大

梅儒瑞昨出席在港的觀選活動表示，無論下任總統是誰，中美關係將繼續複雜，既有競爭也有合作，希望美國與香港關係能改善，包括在緝毒和綠色金融範疇能繼續合作。他說，近期與港府官員互動雖有改善，但相當局限，希望日後更多美國政界領袖可訪港，鼓勵兩地更頻繁接觸。

梅儒瑞認為，若要改善美國和香港關係，本港要改變，包括對待「政治犯」問題，又希望港府恢復港人行使和平示威的權利。他說，仍有美國企業對香港未來方向表達關注。至於美國國會提案取消香港駐美經貿辦特殊待遇，梅儒瑞拒評個別法案，重申美國行政當局及國會跨黨派均關注《港區國安法》及《基本法》23條立法。

特朗普上月接受一個網台節目訪問表明，若當選將「100%」爭取被控國安法的黎智英獲釋，形容此事「很容易」。新民黨立法會議員黎棟國強調，本港擁有獨立司法管轄權，不擔心面對壓力，特朗普任何舉動都不會影響案件。「他有什麼資格搞我們？他喜歡說什麼都行，不用理他。」

特稱爭釋黎 黎棟國：有何資格

民建聯立法會議員周浩鼎指出，美國朝野兩黨出於政治目的均支持打壓中國和香港，難期望突然轉變，但希望美方檢視對華和對港方針。

（2024美國大選）

相關字詞﹕基本法23條 民主派初選案 黎智英 梅儒瑞 Gregory May 美國總統大選

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