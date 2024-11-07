美商會料中美貿戰更烈礙港 港初創：重心或遷歐

【明報專訊】再度當選美國總統的特朗普在選前表明增加對華關稅。香港美商會總裁翁以登相信，未來中美關係不會改善，而貿易戰一定更激烈，對香港而言「我不會用悲觀這個字，但不是太樂觀，要再觀察」。他相信，香港仍可扮演貿易樞紐及總部角色，但在中國經濟受美國政策影響下，香港難免受影響。
身兼行會成員的經民聯議員林健鋒預期，特朗普上台後美國對華政策不會有大改變，但提升關稅勢將影響本港貿易，認為要視乎實際政策，靜觀其變。他強調，香港不應放棄歐美市場。
翁以登在美商會舉辦的開票活動接受本報訪問說，不少企業在特朗普首次上台時的首輪貿易戰下已調整，在內地廠房外同時在孟加拉、越南、墨西哥等設廠。他分析，若美方提升關稅，企業與香港繼續保持關係，但對內地就業有影響。
翁以登引述年初美商會調查，受訪會員認為香港夾於中美關係，普遍說繼續留在香港，但未必做新投資及新發展。他說，特朗普在任4年曾提出較驚人政策，希望今次再上台後政策成熟一點。
林健鋒料「強美元」 加關稅美亦受累
林健鋒預期，特朗普上台後經濟上會奉行「強美元」政策，實際影響要待對方籌組班底及公布政策。對於一旦特朗普提高中國進口產品關稅，林說要觀望具體措施，包括牽涉哪些商品，若增加關稅固然影響本港貿易，美國自身亦未必得益，物價可能上升。
香港初創公司創辦人朱先生說，因部分產品部件內地製造，增加關稅難免增加成本，未來或將國際業務重心由美國遷至歐洲，但不會放棄美國客戶。
有對特樂觀 看好中美達協議
有美國金融界人士相信，特朗普上台可迫使中國協定貿易協議、增加中國企業在美投資。有支持民主黨的美國人則愁雲慘霧，不願置評。
來港逾20年、投資半導體的Daniel Heyler則對特朗普上場樂觀，看好他在下半期的任期可與中國達成協議，增加中國企業在美投資，雙方貿易關係也改善，由特朗普執政「對中美關係反而較少風險」。