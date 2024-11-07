外交2.0 烏克蘭恐首當其衝 台灣問題或更固化

時殷弘料中美達「大軍事衝突」外最壞狀態

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘向本報稱，預期在特朗普再度掌管美國下，中美關係將達到「除了爆發較大規模軍事衝突以外」的最壞狀態：台灣問題對抗將進一步固化，美國對台軍售必然將大增，中美軍備競賽將進一步激化，意識形態對抗將因特朗普傾覆中國政權這綱領性對華政策目標而大為加劇，對華高關稅戰將幾乎全面大升級，同時喪失氣候變化合作上「多少積極的方面」。

時殷弘認為，2017年至今的對華高科技打壓「已大致達至峰值」，料今後將改呈漸進緩升的形態，反而在戰略軍事和軍備方面的「漸進緩升（遏制）形態」可能變為急劇創新和升級，例如大力推進年產百架最先進B-21隱形戰略轟炸機的計劃、超高音速武器系統的後來居上趨勢、已啟動的太平洋前沿基地陸基遠程對地對艦導彈部署等。

王義桅：兩國製造業比併 或做交易

不過中國人民大學國際事務研究所所長王義桅向本報形容，特朗普主要是「練內功」，更重視在製造業或工業化上和中國比併，估計不會過度介入印太地區或台海，甚至「有可能會（跟中方）做交易」。

嶺大學者：全面關稅改全球經濟動態

特朗普念茲在茲的關稅手段備受外界關切，中國外交部發言人毛寧昨回應相關查詢稱「不回答假設問題」。嶺南大學政府與國際事務學系教授張泊匯認為，特朗普個人風格和政治傾向會令世界再次進入高度不確定的時代，尤以全球經濟首當其衝，例如全面關稅主張會結束美國二戰後捍衛的自由貿易傳統，並改變全球經濟動態，例如其他國家會被迫報復。本港智庫Pagoda共同創辦人暨政策研究總監陳偉信則認為，特朗普把關稅視為換取他國妥協的手段，惟效果須視乎共和黨能否全面控制國會。

歐洲或加快軍事改革 日韓恐自我武裝

對美國的歐洲盟友來說，特朗普對俄軍侵烏的影響同樣迫切。陳偉信稱特朗普及團隊明顯希望盡早結束烏戰，這固然會影響美歐關係，甚至迫使歐洲加快軍事改革，同時也為這場戰爭帶來「外在的破局點」。時殷弘認為，中西歐主要國家將義無反顧大為加強自身軍力建設，其對地緣戰略格局的潛在巨大衝擊不止限於歐洲—大西洋地區，而日本和韓國「必定被很大程度上屈從特朗普的勒索」，但之後其對美怨憤和不信任將推進兩國「自我武裝甚至核武裝的傾向」。

張泊匯猜想，美國盟友會滿懷憂慮和不確定來看待特朗普的勝利，但她們及其對美同盟已捱過其第一個任期，「就像一些共和黨分析師所指，特朗普不是反對美國的同盟，他只想她們付出更多」。

明報記者

（2024美國大選）