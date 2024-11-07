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「特朗普交易」急漲 勢增關稅料短期不利中國 美三大指數見新高 港股人幣大跌

【明報專訊】美國前總統特朗普再入主白宮，共和黨有機會同時控制參眾兩院，令「特朗普交易」昨天在全球金融市場急劇升溫。受特朗普放寬管制等利好商業發展的政策推動，美股三大指數昨早段齊創新高，道指升逾1300點，標普500指數及納指升約2%。港股昨天收市則顯著下跌468點，在岸及離岸人民幣兌美元亦雙雙急挫至約3個月低位，反映投資者估計特朗普回朝勢大增對華貨品關稅，短期不利中國投資環境。

美聯儲或改減息路徑

另外，由特朗普持多數股權的社交媒體公司Trump Media（美：DJT）昨晚早段急升三成。力撐特朗普的馬斯克，旗下特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價早段升逾一成，創一年高位。美國國債孳息率、美匯指數及比特幣顯著向上。美國10年期國債孳息率昨晚逼近4.5厘，創7月以來高位。美匯指數升穿105關口，高見105.4，創4個月高位。市場普遍預期美聯儲本周稍後將減息0.25厘。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，特朗普當選目前仍不會影響美聯儲對貨幣政策的立場，但若共和黨同時控制參眾兩院，在擔心通脹回升下，美聯儲可能會修改對12月會議的「基本假設」，預示減息路徑的不確定增加。

比特幣曾穿7.5萬美元新高

受美元強勢影響，以美元計價的大宗商品價格回落，午夜前國際油價跌約1%；現貨金跌3%，跌穿每盎司2660美元；銅價跌幅達4%。被視為「特朗普交易」之一的比特幣昨曾升穿7.5萬美元，創歷史新高。

港股昨早低開，10時過後隨特朗普勝算大增，跌幅不斷擴大，收市跌468點至20,538點，主板成交2168億元。內地股市則較反覆，初段一直上升，最終微跌。出口股普遍下挫，申洲國際（2313）跌5.6%，為跌幅最大藍籌。特朗普或中止支持清潔能源政策，信義光能（0968）跌5.43%。

赤字可能膨脹 國債息升

「特朗普2.0時代」準備推出新一輪關稅、美國個人及企業減稅，可能會令政府赤字膨脹，通脹捲土重來。至昨晚11時，美國10年期國債孳息率報4.46厘。市場情報機構Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli說，美國股市目前處於有利位置，但需密切關注美國國債孳息率。若持續上升，特朗普效應帶來的股市升浪將會縮短。美債抽升為美元帶來支持。歐元兌美元昨跌約2%，低見1.0683，是2020年3月以來最大單日跌幅。日圓兌每美元昨晚跌至154.4；每百日圓兌港元低見5.03算。

離岸人民幣匯率昨早已下跌570點子（1元等於1萬點子）至7.145水平。隨着特朗普在關鍵州份勝出，曾低見7.1928，下挫達918點子，截至晚上6時跌734點子至7.1749，創逾兩年最大單日跌幅。在岸人民幣跌554點子，收報7.1649。彭博社引述交易員稱，看到中資大行在7.13、7.15等價位大量沽出美元，並帶動美元好倉平倉，減緩在岸人民幣跌勢。

分析：內地周五刺激方案或可撐人幣

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，人民幣昨日跌幅小於美元升幅，是有國有大行積極買入人民幣支持匯率，本周五內地將公布財政刺激方案，若有具體刺激規模，或可帶動資金流入內地股市，為人民幣提供短暫支持。不過他預期，特朗普交易在未來數月持續對市場帶來影響，離岸人民幣或會跌至7.25。

（2024美國大選）

相關字詞﹕日圓 人民幣 比特幣 債息 美匯指數 美股 特朗普交易

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