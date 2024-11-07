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橫掃游離州 特朗普大勝回朝 稱迎新黃金時代助國家療傷 有分析指勢擴社會裂痕

【明報專訊】美國總統大選周二（5日）投票結束後，多家傳媒根據點票結果估算，共和黨候選人、前總統特朗普在橫掃多個關鍵游離州的強勢下，擊敗民主黨籍對手、副總統賀錦麗，取得具歷史意義的勝利，標誌着他被選民趕出白宮4年後回朝，將成為美國第47任總統。點票尚未完成，但特朗普周三凌晨已在佛羅里達州宣布勝選。他在家人及競選拍檔萬斯陪同下，告訴支持者將為美國帶來「新黃金時代」，稱將「讓美國再次偉大」及幫助「國家療傷（heal）」。惟有分析認為特朗普的勝利將會擴大美國社會的裂痕。

路透：賀錦麗今晨發表落敗演說

美國全國廣播公司（NBC）報道，賀錦麗周三將致電特朗普承認落敗。路透社引述消息人士報道賀錦麗將於香港周四清晨5時發表落敗演說。

美國政治資訊網站RealClearPolitics按推算判斷，截至香港時間今日凌晨零時，特朗普（Donald Trump）已獲得280張選舉人票，超過當選總統門檻的270張，而賀錦麗（Kamala Harris）獲得226張（見圖）。

再次擊碎「藍牆三州」 普選票同領先

據哥倫比亞廣播公司（CBS）估算，7個攸關勝負的游離州，特朗普贏得了賓夕法尼亞、威斯康星、喬治亞和北卡羅萊納，並正朝着拿下亞利桑那、密歇根、內華達的方向邁進。政治新聞網站Politico形容，特朗普繼2016年大選後將再次擊碎「藍牆三州」（賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星），終結民主黨人再度入主白宮的希望。在普選票上，特朗普也領先約500萬票。

美國霍士新聞美東時間周三凌晨近1時46分（香港昨午2時46分）聲稱特朗普勝選。不久，特朗普在副總統候選人萬斯（J.D. Vance）、多名共和黨領袖與家人簇擁下，在佛州西棕櫚灘的棕櫚灘縣會議中心向支持者發表「勝利演說」，稱「這是我國前所未見的政治勝利」。在支持者的呼喊聲中，特朗普說未來是美國的「黃金年代」，「這對美國人民而言是偉大的勝利，這將使我們能讓美國再次偉大」，「我們會幫助我們的國家療癒傷痕」。

特朗普對支持者說：「美國授予我們史無前例且強大的授權。」他亦提及共和黨重奪參議院控制權。

共和黨重奪參院 特朗普讚馬斯克新星

他感謝同在台上的前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），以及自己「了不起的孩子們」。特朗普還祝賀將成為美國下任副總統的萬斯，說挑選萬斯當副手是正確選擇。萬斯形容特朗普這次競選是「有史以來最偉大的政治翻盤」。特朗普也讚賞出錢出力支持他的全球首富馬斯克（Elon Musk），描述馬斯克為共和黨的新星和「超級天才」。馬斯克投入1.2億美元（約9.36億港元）支持特朗普競選，特朗普曾說將指派馬斯克領導政府效率委員會。

賀錦麗周二晚得知失去首兩個關鍵游離州後，並未出現在母校霍華德大學（Howard University）一群支持者面前，隨着選舉結果陸續公布，有支持者流淚。賀錦麗的競選團隊聯合主席里士滿（Cedric Richmond）在午夜後告訴人群，賀錦麗周三稍後會公開發表講話後，人群逐漸散去。

一旦選舉結果於明年1月6日得到國會認證，特朗普和萬斯將在1月20日就職日宣誓就任。

中國外交部：尊重美人民選擇 賀特朗普當選

多國回應特朗普當選。中國外交部昨晚11時半以發言人名義發出新聞稿稱：「我們（中方）尊重美國人民的選擇，對特朗普先生當選總統表示祝賀。」

美國亞特蘭大埃默里大學（Emory University）研究選民行為和黨派政治的政治學教授阿布拉莫維茨（Alan Abramowitz）表示，特朗普的勝利將擴大美國社會的裂痕，這源於他對選舉舞弊的虛假聲稱、反移民言論以及妖魔化政治對手的言辭。

在兩年的競選期間，特朗普多次表明他將優先考慮個人忠誠來選拔政府官員。他承諾將在其政府中安排馬斯克和小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）等忠實支持者擔任職位。他又聲言要重塑行政部門，包括解僱他認為不忠誠的公務員，並利用聯邦執法機構調查他的政治對手，被指違背長期以來保持這些機構獨立性的政策。

（霍士新聞/路透社/法新社/紐約時報）

（2024美國大選）

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相關字詞﹕賀錦麗 特朗普 2024美國總統大選

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