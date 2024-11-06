選情緊 兩黨擴律師團備司法戰 外界料特再「輸打贏要」 分析：賀5游離州大勝方可阻

賀錦麗若要取得當選的270張選舉人票，最直接的路徑是橫掃3個「藍牆」州份，即威斯康星、密歇根和賓夕法尼亞，而特朗普最有可能拿下北卡羅萊納，亦可能奪回上屆失落的傳統紅州喬治亞，推算他有多條路徑可致勝（見表2）。

特引民調稱游離州「大幅領先」

2020年大選受新冠疫情影響，大量郵寄選票需時點算，最終結果延遲4天出爐。今屆郵寄投票較少，且部分地區採用新設備加快點票，不過選情持續咬緊，在多個游離州兩人得票差距若少於總票數的0.5%，都會觸發自動重新點票，因此可能需數天甚至數周才能公布結果。上屆提早稱勝、最終落敗的特朗普，周日受訪時援引巴西民調公司AtlasIntel數據，稱自己在7個游離州佔優，已「大幅領先」對手，並預測投票日結束當晚就知勝負。

特朗普在多場造勢大會都敦促支持者要贏得一場「大到無法造假 」的勝利，稱若自己輸掉，唯一理由是「民主黨作弊」，甚至聲稱作弊情况已發生；例如在沒有證據下，他指控民主黨允許數百萬移民非法入境，以便讓他們註冊投票。他9月受訪稱，民主黨已在執行這項行動。近日密歇根大學一名中國留學生涉嫌非法投票被捕，美聯社指出迄今只是個別事件，未反映是更大陰謀。

共和黨選前提逾130訴訟

民主黨游離州聘數百律師

一些憲法律師指出，若賀錦麗獲勝，將引發法律和資訊戰，以阻止其勝利獲得認證，只有賀錦麗在7個游離州中拿下5個大勝，才可能阻止這情况發生。美英傳媒分析，一旦特朗普敗選，其陣營將一如上屆般，會透過質疑選舉舞弊及拒絕確認結果，阻止賀錦麗入主白宮。為應對選後出現的訴訟，兩黨陣營已擴大律師團規模。在特朗普一方，資深選舉律師布雷索（Gineen Bresso）領導共和黨的「選舉誠信」工作，而曾在眾議院調查2021年1月6日國會山莊騷亂、擔任特朗普代表律師的沃林頓 （David Warrington）則擔任這屆競選團隊的總顧問。在親特朗普組織協助下，共和黨全國委員會在投票前已提出逾130宗訴訟，挑戰投票程序和選民登記資格，並招募及訓練超過23萬名志願者，在投票日到全國各地擔任監票員及票站工作人員。

上屆大選領導拜登法律團隊的白宮前法律顧問雷穆斯（Dana Remus），今屆繼續領導團隊準備為賀錦麗打司法戰。熟悉民主黨策略的消息人士透露，他們已在各關鍵州招募數百名律師，400多名律師已提前草擬數千頁法律起訴書和備忘錄，以便訴訟出現時可快速呈交法庭。民主黨約一萬名律師也準備隨時出動到票站支援，保障選民的投票權。

國會改例 議員阻確認難度增

特朗普陣營上屆司法戰失敗後，其盟友於2021年1月使出最後一招，共和黨幾名眾議員及8名參議員試圖推遲或阻止國會確認大選結果。不過，兩年前國會通過法例令議員難以阻止認證。此前只要參眾議院各一名議員聯手提出反對，就可阻撓認證，但現在參眾議院必須各有五分之一議員提出異議，才能暫停認證。因此有專家指出，共和黨議員今屆想重施故技將很難。

明報記者

（2024美國大選 開票日）

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