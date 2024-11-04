政府銷毁檔案趨增 疊高逾7.9萬米 運署佔1/3 朱福強：每本都有價值

其次最多為稅局警務處

政府化驗所增幅最大

據政府內部守則，各政策局或部門須至少每兩年處置屆滿保存期的檔案一次，銷毁檔案前要獲檔案處長批准。政府近年銷毁的檔案數目呈上升趨勢，去年被銷毁檔案高度增至7.9萬米。去年銷毁檔案最多的部門依次為運輸署、稅務局、警務處及入境處，銷毁檔案高度均逾5000米。3司及15個政策局當中，房屋局/房屋署、教育局、公務員事務局及醫衛局去年分別銷毁過百米高檔案。銷毁檔案增幅最大的部門為政府化驗所，由2022年0.42米增至去年1684米，保安局亦按年由0.74米增至逾36米。本報向銷毁檔案較多的部門查詢銷毁原因及檔案資料，政府發言人綜合回覆，稱各決策局及部門須按檔案處守則及指引妥善管理轄下檔案。

政府：須按檔案處守則妥善管理

朱福強說，政策局檔案通常牽涉政府策略方針、制訂對策等，對於研究社會、經濟及政治發展十分重要，關注部分局銷毁大量檔案，「決策局檔案（銷毁）10米、5米都多，如果全都是『堅嘢』、很敏感，你銷毁了還有什麼？我會每一本都（保）留」。至於政策局轄下部門，他說因為專責執行，一般處理較多檔案，如入境處定期銷毁大批出入境及人事登記紀錄。

政府發言人回覆查詢，在2014年至2023年間檔案處接獲政府內部共351宗遺失檔案報告，未獲授權下銷毁檔案則有47宗，有關部門需嘗試修復檔案並採取合適行政或紀律行動。朱福強認為數字或僅屬冰山一角，因為檔案處長沒有法定權力調查各部門檔案管理情况。