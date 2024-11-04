《檔案法》諮詢6年未見報告書 葉劉料難今屆政府立法

律政司提多項關注

法改會：不宜披露會議紀錄

法改會2018年12月就檔案法及公開資料制度做公眾諮詢，至今尚未發表兩項研究的報告書。在兩者之後開展的4項研究，除了前年做諮詢的「電腦網絡罪行」研究，另外3項已發表報告書。綜合多名了解法改會研究進展的人士所述，《檔案法》小組委員會已將報告書提交法改會討論，個別成員及後更已退休離港，惟連同公開資料制度研究，律政司再向法改會提出多項關注問題，因此繼續討論多時。

本報向法改會查詢兩個小組委員會的會議次數、議程及紀錄，法改會以涉及內部運作、可能有損保密責任、需確保法改會獨立為由，認為不宜披露有關資料。法改會稱充分理解社會期望兩項研究報告書盡早發表，將確保研究工作付出的時間和精力是有需要及值得。

葉劉淑儀判斷今屆政府對《檔案法》興趣不大，稱政府尚有很多具迫切性的法例欲爭取在立法會明年換屆前通過，預計《檔案法》在今屆政府任內難以立法。「如果高層覺得有其他急切的事要做，這些（的順序）便跌了下去。」上任特首林鄭月娥曾表明對《檔案法》持正面態度，本報向特首辦查詢特首李家超對《檔案法》及《資訊自由法》的取態，政府發言人回覆稱政府知悉法改會正研究，待報告書完成後會適時考慮。