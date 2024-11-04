今屆政府最少13專題網站下架看不到 前檔案處長憂削知情權

政府：市民如欲查閱可申請

據政府內部《政府網頁發放資料指引》，已過時或廢棄的政府網站應被移除，以免市民獲取過時或錯誤資訊。本報統計，今屆政府任內至少13個專題網站已下架或沒法瀏覽（見表），「安心出行」、「保就業」及消費券計劃的網站在政策結束約一年後被移除；部分早年項目如2012及2017年政改方案、2012特首及立法會選舉網站等，在過去兩年起沒法再瀏覽。

政府發言人統一回覆查詢，表示個別計劃或活動完結後其網站或會停運，由各決策局或部門自行安排，有關網站一般而言會作為政府檔案保存。政府沒交代各網站下架具體原因，另稱市民如欲查閱網站資料可提出申請。

引用公開資料守則索13網資料

3網內容要到政府辦公室查閱

本報上月初引用《公開資料守則》，分別向管理13個網站的部門索取網站資料。「保就業」計劃、消費券計劃及「開心香港」網站內容需到政府辦公室查閱，其間可拍攝，列印資料要收費。3個涉及防疫措施的網站內容，有關部門透過電郵提供網站，惟並不齊全，如社區檢測中心網站本身涵蓋檢測中心位置和承辦商資料、「安心出行」網站包括技術文件等，當局未有提供。

朱福強認為，移除政府網站的指引標準太武斷，即使從業務角度界定已經過時毋須保存，網站可能有歷史及研究價值。他說政府網站本身屬檔案，關注下架前有否徵詢檔案處長同意。

李立峯：歷史紀錄沒過時之說

中大新聞與傳播學院教授李立峯認為，已完結的政策是歷史紀錄，沒有過時之說，下架理由不充分，「你不會說1981年的統計數據過時」，稱網站資料可用於新聞報道、教學、研究等。

對於獲取下架網站資料的安排，朱福強批評當局做法「開倒車」，增加查閱難度，「之前是在網站公開，現在要用《公開資料守則》索取曾經公開的資料，真的很荒謬」。美國、新加坡等多國早於2000年代將政府網站存檔，他說外國趨勢是透過建立網上資料庫等途徑，讓公眾輕易獲取下架網站資料，期望本港仿效，並盡快訂立《檔案法》及《資訊自由法》。

江玉歡：親身查閱違「智慧政府」

李立峯同稱，當局有責任便利市民獲取政府資料，「獲取政府資料的大原則，不是只說能否獲取，而是一般市民或傳媒需要多大努力才找到資料」。

立法會選委界別議員江玉歡認為親身查閱安排有違「智慧政府」方針，指各界會透過網站資料研究政策，若政策完結不久就突然抽起網站會造成不便，反問還有多少人會親身到圖書館搜尋資料，「不要一時就智慧，一時間又不太智慧」。她建議當局保留有關網站，但標明計劃已完結。

明報記者 鄭啟智