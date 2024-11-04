明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

涉612基金案 有律師收書面警告 律師會裁違執業規則 暫未見轉交紀律審裁團

【明報專訊】警方國安處2022年5月調查「612人道支援基金」案時，指控有大律師及律師涉專業失當並向兩個律師會投訴。繼大律師公會今年初指無證據38名涉事大律師專業失當後，據本報了解，陸續有涉案事務律師收到調查結果，指裁定涉事行為違反《律師執業規則》，並可能有損個人或法律專業名譽，但據在本報初步掌握的這批個案，只收到律師會書面警告，暫未見這批個案轉交可撤銷執業資格的律師紀律審裁團處理。

明報記者 林勵

投訴調查是否已完成 待回覆

律師會今年1月回應時透露共收到16宗投訴，當時其中10宗已完成調查並正覆核，最嚴重的個案可能需轉交律師紀律審裁團處理。本報昨午向律師會查詢是否已完成調查所有投訴，有待回覆。至於有沒有個案要由律師紀律審裁團審理，則有待查證。

律師會前會長、立法會法律界議員林新強相信，律師會是按機制研究後作出決定，雖然發信做法相對輕微，都是一種處分。另一前會長兼議員何君堯說，2019年引發社會事件性質嚴重，「無理由發信遺憾就算」。

多被指沒做反洗錢盡職審查

據悉，多名涉案律師近日陸續收到律師會調查結果，指被投訴律師收取未經《社團條例》註冊的612基金款項，可能危害或有損個人獨立性或正直品格、個人或律師專業的名譽，裁定行為違反《律師執業規則》。據知，律師會決定發出指責書（letter of disapproval）或遺憾信（letter of regret，較輕微），在信中按既定程序提醒，若再次重犯會考慮提出紀律聆訊，信件也會存檔。

據悉，涉案律師普遍被指沒就612基金做反洗黑錢的盡職審查，及向法庭聲稱義務協助案件當事人，實際收取款項。

根據《香港事務律師專業操守指引》，律師會可向被投訴的律師發出遺憾信或指責書；若有足夠理由支持，律師會轄下的審查及紀律常務委員會可轉介給律師紀律審裁團，啟動紀律機制。根據《法律執業者條例》，審裁團有權將律師除名、暫時吊銷執業資格，譴責或罰款等。

林新強料會方重視公眾利益

何君堯稱無理由發信遺憾就算

林新強說，指責信相對輕微，但都是一種警告及處分，過去也見業界對此相當緊張。他相信，律師會經轄下委員會充分研究及了解案件前因後果、對比其他同類性質個案後作出處分，相信律師會重視公眾利益甚於業界利益。

何君堯則說要看每個個案情况，質疑若指控事件嚴重、被投訴人也有角色，「無理由regret（遺憾）就算數」而不追究原因。他指雖然基金成立時未有國安法，但任何人如果協助、教唆或鼓動人犯法，要考慮是否令業界聲譽受損。

本身是律師的立法會議員謝偉俊認同律師會從專業角度處理，「都給了一個教訓，而非下下都釘牌，（否則）予人感覺無法治」。他相信部分建制派或對處理有意見，他個人認為發信警告處理合適，又認為案件牽涉多人且敏感，從輕處理無可厚非。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕反修例事件 律師執業規則 律師紀律審裁團召 律師會 612人道支援基金

上 / 下一篇新聞