涉612基金案 有律師收書面警告 律師會裁違執業規則 暫未見轉交紀律審裁團

明報記者 林勵

投訴調查是否已完成 待回覆

律師會今年1月回應時透露共收到16宗投訴，當時其中10宗已完成調查並正覆核，最嚴重的個案可能需轉交律師紀律審裁團處理。本報昨午向律師會查詢是否已完成調查所有投訴，有待回覆。至於有沒有個案要由律師紀律審裁團審理，則有待查證。

律師會前會長、立法會法律界議員林新強相信，律師會是按機制研究後作出決定，雖然發信做法相對輕微，都是一種處分。另一前會長兼議員何君堯說，2019年引發社會事件性質嚴重，「無理由發信遺憾就算」。

多被指沒做反洗錢盡職審查

據悉，多名涉案律師近日陸續收到律師會調查結果，指被投訴律師收取未經《社團條例》註冊的612基金款項，可能危害或有損個人獨立性或正直品格、個人或律師專業的名譽，裁定行為違反《律師執業規則》。據知，律師會決定發出指責書（letter of disapproval）或遺憾信（letter of regret，較輕微），在信中按既定程序提醒，若再次重犯會考慮提出紀律聆訊，信件也會存檔。

據悉，涉案律師普遍被指沒就612基金做反洗黑錢的盡職審查，及向法庭聲稱義務協助案件當事人，實際收取款項。

根據《香港事務律師專業操守指引》，律師會可向被投訴的律師發出遺憾信或指責書；若有足夠理由支持，律師會轄下的審查及紀律常務委員會可轉介給律師紀律審裁團，啟動紀律機制。根據《法律執業者條例》，審裁團有權將律師除名、暫時吊銷執業資格，譴責或罰款等。

林新強料會方重視公眾利益

何君堯稱無理由發信遺憾就算

林新強說，指責信相對輕微，但都是一種警告及處分，過去也見業界對此相當緊張。他相信，律師會經轄下委員會充分研究及了解案件前因後果、對比其他同類性質個案後作出處分，相信律師會重視公眾利益甚於業界利益。

何君堯則說要看每個個案情况，質疑若指控事件嚴重、被投訴人也有角色，「無理由regret（遺憾）就算數」而不追究原因。他指雖然基金成立時未有國安法，但任何人如果協助、教唆或鼓動人犯法，要考慮是否令業界聲譽受損。

本身是律師的立法會議員謝偉俊認同律師會從專業角度處理，「都給了一個教訓，而非下下都釘牌，（否則）予人感覺無法治」。他相信部分建制派或對處理有意見，他個人認為發信警告處理合適，又認為案件牽涉多人且敏感，從輕處理無可厚非。

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