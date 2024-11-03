紅花嶺郊園開幕 起點近禁區山客誤闖 蓮麻坑車道禁入須走山路 郊徑信號差或礙求救

另外，蓮麻坑郊遊徑不少路段未能收到電話信號，或影響求救。漁護署稱，一直與相關部門探討提升流動通訊網絡覆蓋，又建議遠足者出發前啟動署方「郊野樂行」應用程式內的「遠足留蹤」服務或警方的「HKSOS」應用程式以助搜救。

明報記者 鄭律銘

誤闖可檢控 多個大型告示牌提醒

本報昨傍晚向警察公共關係部查詢近年遠足者進入禁區檢控數字、警方有何措施應對，截稿前暫未回覆。翻查警務處網頁，警方有提醒市民需特別留意邊境禁區界線以免誤闖，否則根據《公安條例》，未持有效禁區許可證出入禁區者，經簡易程序定罪可罰款5000元及監禁兩年。

部分路沿鐵網外行 山友稱繞道不便

據記者觀察，禁區外告示指示清晰，其餘現場大部分遠足者均循禁區外路線離開。在蓮麻坑路「打鼓嶺分區十二號警崗」外禁區入口，有最少5個大型黑框白底黑字大型告示牌，中英並行提醒「邊境禁區未有許可證者不得進入」，禁區的車路兩旁有鐵絲網包圍，與其他路段區隔。而在蓮麻坑郊遊徑近入口處，亦有漁護署的告示，以地圖及文字提述，未持禁區紙者要繞禁區外約700米的「連接路徑」離開。據記者實測，行畢該路徑需約11分鐘，有小量梯級及碎石路，部分路段沿着禁區鐵絲網外圍。

在蓮麻坑村附近下山的叢先生說，在村口之後有一段馬路仍是禁區，需沿禁區旁的山路繞過，再到禁區外路口等候小巴，認為若開放相關路段會更方便，「為何只差百餘米不一併開放呢？」市民黃先生亦認為，要在禁區外繞路才能上小巴不方便，交通配套有待完善。

8處掃碼可換禮 參與者嘆信號差難掃

另外，漁護署昨起舉行「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰活動，邀市民登入指定網頁後，到訪兩條郊遊徑8個指定景點，以智能手機開啟GPS定位再掃描二維碼，完成指定數目站點可換取禮品，活動至明年2月28日。據記者觀察，在蓮麻坑郊遊徑起步後約兩公里，大部分時間未能收到網絡信號，不過GPS定位正常。

羅氏夫婦昨午由沙頭角担水坑起步，由東往西行往蓮麻坑村，羅先生有參與遠足挑戰活動，途經8個指定站點時以手機掃描二維碼。他受訪時已行經7個站點，稱因遠足徑信號接收不良，其中兩個站點掃描失敗。

就信號問題，漁護署稱截至上月紅花嶺郊野公園內大部分山徑路段，已有一個或以上本地電訊網絡覆蓋。署方又稱，如遠足因技術問題未能在站點登記，可與站點拍攝合照，並記下拍攝日期及時間，電郵該署跟進。

重點景點鉛礦洞 料下月底完成活化

交通方面，本報記者昨中午實測於上水乘搭小巴往蓮麻坑村，上車後等候3分鐘開車，約22分鐘抵達蓮麻坑路的禁區外閘門，下車後沿禁區外的「連接路徑」步行抵達蓮麻坑郊遊徑起點；離開時等候10分鐘可上小巴。另現場所見，紅花嶺郊野公園重點景點之一「蓮麻坑鉛礦洞」仍在做活化工程，昨續被圍板封住，外有告示稱工程預料下月底完成。

紅花嶺郊野公園毗連深圳邊境，市民文先生昨稱沿路景色不俗，在蓮麻坑郊遊徑可近距離見到深圳景觀，「今次是第一次見，邊境外就是深圳民居，真的未試過（遠足時）這麼接近」。

（城市保育）

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