電子牛肉乾明年上半推 暫無告別紙本時間表

警方表示，電子告票實施初期會「雙軌並行」，同時發出傳統紙本告票，暫無全面電子化的確實時間表，強調會讓市民有足夠時間適應。警方估計，由於以往八成交通告票均涉違泊，相關告票會發予車主，而現時車輛牌照要每年續期，預計未來12至16個月便可透過處理續期申請收齊全港車主資料，逐漸令八成告票電子化，認為效率可以接受。

警料16個月內收齊車主電子聯絡

的士業冀司機車主同收悉免爭拗

香港的士小巴商總會會長周國強關注，日後若的士獲發電子告票，而司機未有向署方提供電子聯絡方式，會否只有車主收到罰款通知，憂引發車主與司機爭拗，盼當局盡快向業界說明如何保障商用車司機及車主均能同時收悉電子告票。

運署處理牌照申請時會蒐聯絡

電子告票將按市民提供的電子聯絡方式，即電郵或電話短訊發出。運輸署首席行政主任李威儀稱，本月18日起署方在處理牌照申請時，會蒐集市民經核實的電子聯絡方式，如在網上申請，過程中須以「一次性密碼」即時核實電子聯絡方式。如經紙本遞交申請，則須於遞表前3個月內，在運輸署下周一（4日）推出的指定網上平台核實聯絡方式。

署方料會蒐集260萬人的資料，包括250萬名駕駛執照持有人及60萬名車主，當中約50萬名車主同時屬駕駛執照持有人，而未來4個月約有30萬人的車輛登記或駕駛執照有效期屆滿，署方會陸續發信提醒牌照將到期者，料未來一年會寄出約80萬封信。

現時駕駛執照有效期最長10年，被問到如僅靠續期蒐集資料，會否需等10年才收齊，警務處交通總部警司（交通管理）聶凱鵾稱，鼓勵市民即使未到期續牌亦可交資料，以使用電子告票服務，惟不會強制市民在限期內提交資料。他說何時全面將告票電子化並非取決於提交資料人數，明年上半年推行時會「雙軌並行」，市民若無提供電子聯絡方式，依舊會收到紙本告票，已交資料者則會同時獲發電子告票。未到期續牌者可透過「香港政府一站通」網上服務，或遞交「TD559」表格，向運輸署提供和核實電子聯絡方式。