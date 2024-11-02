懲教助理壁屋監獄外捱斬 O記調查

懲教署譴責兇徒目無法紀

懲教署發言人回覆查詢稱，一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理，昨午下班後遭數名兇徒持刀襲擊，其後由救護車送院，經治理後情况穩定。署方對事件深表關注，並對兇徒目無法紀的行為予以強烈譴責，事件已交警方調查，職員關係及福利組人員已向遇襲懲教助理及其家屬提供適切協助。

事發於昨午12時許，警方接獲報案，指一名男子在壁屋監獄對面的清水灣道被3名男子持刀襲擊，兇徒事後登上一輛接應私家車逃去。警方接報到場，封鎖留有小量血迹的行人路蒐證。據了解，遇襲50歲男子姓李，頭、面及右手被斬傷。接報到場的救護員即場為他作初步治理及包紮，再由救護車送院，經治理後要留醫，情况穩定。懲教署助理署長（人力資源）何國文事發後到醫院探望傷者，約半小時後離開。

3蒙面男登車逃 行兇動機待查

現場消息稱，遇襲懲教署職員剛下班離開壁屋監獄，步行至對面往坪石方向清水灣道車站候車時，一輛白色私家車駛至，3名男子跳出揮刀施襲，兇徒其後登回私家車，往坪石方向逃去。據了解，一名剛在壁屋監獄工作後離開的人目擊事件，隨即協助報警，另外亦有小巴乘客目睹事件經過。警方事後一度啟動「捷進行動」，在各主要幹道留意涉事車輛蹤影，暫無人被捕。警方正追緝3名男子，他們同約1.75米高，中等身材，事發時戴鴨舌帽及以深色布蒙面。案發後，探員在場蒐集地面血迹樣本，亦往附近油站翻查閉路電視片段，多名懲教職員到場了解。案件列作傷人，交由O記接手調查。