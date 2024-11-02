太空油疑致3死 警搗工場檢獲飈 社工：近日大幅降價 個案升最細12歲

工廈檢1.5公斤拘一人

粉末加熱成液態 注入「煙彈」

警方昨在工場檢獲1.3公斤依托咪酯粉末、約200毫升液態依托咪酯、362個裝有液態依托咪酯的電子煙彈及加工工具。毒品調查科（行動）署理警司湛耀光稱，毒販將依托咪酯粉末混入不同香味的甘油，經加熱形成液態依托咪酯，即俗稱的「太空油」，再注入電子煙的「煙彈」出售。涉事工場運作約一個月，環境簡陋，湛形容「土法製造」的太空油分量或可致命。

湛又稱，今年首9個月共檢獲約2.8公斤太空油，是次檢獲量已近一半。涉案被捕20歲姓鄧無業男子已被暫控一項「管有第一部毒藥」罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。

毒控中心：改變大腦獎勵迴路更易試其他

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君昨在警方記者會稱，正調查今年3宗疑因太空油致死病例。張指出，當死亡病例疑似與依托咪酯有關，而驗出有依托咪酯及沒其他疑似致死原因，會將病例列疑似與依托咪酯有關。他說依托咪酯屬「入門級」毒品，會令濫用者對其他毒品看法改變，增加接觸使用毒品的社交圈，改變大腦「獎勵迴路」，令其更易嘗試其他毒品。

目標明年修例列危險藥物管制

毒品調查科總警司吳頴詩說，涉及太空油的案件自去年中上升，今年首9個月有60宗，拘捕98人，當中16人屬21歲以下，較去年8宗及拘捕9人大增，檢獲量亦較去年全年600多克超出數倍。她說政府建議將依托咪酯列為危險藥物管制，目標明年上半年完成修例。

曾任公院急症室醫生的李福基說，依托咪酯以往主要在急症室或麻醉科用作麻醉，多直接注射到血管。對於懷疑有個案因吸服太空油死亡，李福基說吸服太空油後或出現頭暈、失去知覺或呼吸困難等徵狀，估計或是影響呼吸而致命，惟具體死因需按相關數據才可判斷。

醫生：吸服或失去知覺呼吸困難

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，服用依托咪酯會導致心跳減慢、血壓降低，也會減慢呼吸，若與酒一起服用，將導致呼吸進一步減緩，或導致死亡。此藥亦會減少分泌壓力荷爾蒙，長期服用者若患細菌感染等疾病，身體會因壓力荷爾蒙不足而「來不及反應」，從而增加死亡風險；另長期服用亦會導致血液缺鉀，從而心率不正致死。

青協青年違法防治中心督導主任梁兆騏稱，留意到涉及太空油的個案增加，前線社工接觸的個案最年輕僅12歲，對比半年前僅有零星個案，近3個月「可能是十幾廿隻個案」，而太空油價錢亦下跌，一支煙油半年前售約600元，現可低至約300元，認為愈來愈多年輕人對其產生興趣，甚至當成潮流文化。梁又稱，吸服太空油隱蔽度較高，加上藥效「快來快去」，「吸幾口暈暈地、輕輕地的感覺，持續可能十多分鐘，吸完無人知」，導致年輕人輕視其嚴重性，亦因此較少個案主動求助。

吳頴詩提醒家長，如子女及學生出現抽搐等怪異舉動要多加留意，有需要時可求助學校社工或報警。梁兆騏說，吸服太空油不止傷害身體，舉例吸服後在街道上暈倒亦有潛在風險，後果無可預計，提醒青少年勿因好奇、朋輩影響而低估後果，有需要可向社工求助。

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