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港入息稅遠低英國 入籍可免兩頭繳稅

【明報專訊】本身是英國人的奧蘇利雲經優才計劃成為香港居民，他說選擇來港原因包括本港有良好稅制。稅務學會前會長吳錦華回覆本報查詢稱，香港與多地包括英國已簽署「全面性避免雙重課稅的協定」，納稅人如已在其中一方稅務管轄區繳稅，可以憑完稅證明在另一方申請豁免，避免重複繳稅，而香港稅率低、稅種亦較英國簡單，因此有吸引力。

英繳稅計全球收入利潤

吳錦華解釋，香港類近稅種較英國稅率低，舉例入息稅在英國介乎20%至45%，香港薪俸稅則介乎2%至17%。他說，一些稅種在英國有而香港沒有，例如股息稅、資產增值稅、遺產稅等。另外，香港稅制採用地域來源原則徵稅，即只有源自香港的利潤才須在港課稅，而在英國則採用全球徵稅，即納稅人要就其在全球收入或利潤課稅。

目前香港已與51個稅務管轄區簽訂「全面性避免雙重課稅的協定」，包括歐洲及亞洲多國、內地、澳門等。香港與英國的協定於2010年6月簽訂，由2011/12課稅年度起生效。

翻查香港與英國協定下的相關附屬法例，對香港而言，避免雙重課稅適用稅種包括利得稅、薪俸稅及物業稅；對英國而言則包括所得稅、公司稅及資產增值稅。條例第16條列明，如某締約方的居民以運動員身分在另一締約方作個人活動，所得收入可在該方徵稅，意味奧蘇利雲日後在港憑運動員身分掙取的收入，可直接依香港稅制課稅。

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