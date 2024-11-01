優才毋須居前獲聘 高成就者首次入境可留8年

合資格申請會由輸入優秀人才及專才諮詢委員會評核，該諮詢委員會由特首委任不同界別官方及非官方成員組成，透過甄選程序把優才計劃名額分配予適合本港發展需要的人才，在考慮香港社會經濟需要、候選人背景等因素後，向入境處長建議如何分配名額。

透過綜合計分制獲准來港者，一般首次入境可在港逗留36個月，延期逗留則須提供文件證明已於香港定居及對香港有貢獻，獲批者通常以「3+2年」模式獲准留港。符合頂尖人才類別資格者一般會獲准延長逗留5年。透過成就計分制獲批來港者一般首次入境可在港逗留8年。上述情况均不受其他逗留條件限制。

去年撤配額 擬設機制邀頂尖人才

政府先後修訂優才計劃，包括去年元旦起取消年度配額，為期兩年，以及優化審批程序等。自前年12月28日至今年9月底，優才計劃有逾13.2萬宗申請，逾2.18萬人獲批，逾1.97萬人已來港。

今年新一份《施政報告》提出，明年首季或以前優化優才計劃下綜合計分制準則和安排，並在計劃下設新機制，主動邀請頂尖和領軍人才來港發展。