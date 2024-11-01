明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

優才毋須居前獲聘 高成就者首次入境可留8年

【明報專訊】政府2006年6月起推出優秀人才入境計劃，旨在吸引高技術人才或優才來港定居，獲批申請人毋須在赴港前獲本地僱主聘用。符合基本資格的申請人可選擇透過「綜合計分制」或「成就計分制」接受評核，其中後者適用於擁有傑出成就者，例如奧運獎牌、諾貝爾獎、國家或國際獎項得主。

合資格申請會由輸入優秀人才及專才諮詢委員會評核，該諮詢委員會由特首委任不同界別官方及非官方成員組成，透過甄選程序把優才計劃名額分配予適合本港發展需要的人才，在考慮香港社會經濟需要、候選人背景等因素後，向入境處長建議如何分配名額。

透過綜合計分制獲准來港者，一般首次入境可在港逗留36個月，延期逗留則須提供文件證明已於香港定居及對香港有貢獻，獲批者通常以「3+2年」模式獲准留港。符合頂尖人才類別資格者一般會獲准延長逗留5年。透過成就計分制獲批來港者一般首次入境可在港逗留8年。上述情况均不受其他逗留條件限制。

去年撤配額 擬設機制邀頂尖人才

政府先後修訂優才計劃，包括去年元旦起取消年度配額，為期兩年，以及優化審批程序等。自前年12月28日至今年9月底，優才計劃有逾13.2萬宗申請，逾2.18萬人獲批，逾1.97萬人已來港。

今年新一份《施政報告》提出，明年首季或以前優化優才計劃下綜合計分制準則和安排，並在計劃下設新機制，主動邀請頂尖和領軍人才來港發展。

上 / 下一篇新聞