項目瀕降級削資助 桌總信政府做「正確選擇」

隨着桌球項目確認無緣重返2026年名古屋亞運，本港桌球運動未能達成20年內三度出戰亞運的條件，未知能否保住體院A級精英體育項目。羅永聰向本報稱，政府既批准桌球超級球星奧蘇利雲來港，代表他在桌球的能力有價值，他會幫助香港宣傳，相信全世界媒體亦會報道他取得香港居民身分，冀政府重視本地桌球精英運動員。他說，對桌球能保住A級精英體育項目持審慎樂觀態度，相信政府應會做一個正確選擇。

港隊「四眼Cue后」吳安儀回覆本報查詢稱，希望奧蘇利雲的出現會令更多人留意香港桌球項目的不斷進步及發展，同時亦幫助桌球留在A級精英體育項目。吳於今年4月舉行的2023年度香港傑出運動員選舉奪獎後稱「其實桌球不需要花很多錢」，質疑以往訂下的準則是否適合現時，認為運動應多元化，不應是參與亞運、奧運的才是運動。

鄭泳舜：升降級要公平 歡迎檢視

鄭泳舜接受本報訪問稱，對桌球若需降級感可惜，認為會影響本地桌球發展。他說，桌球能否保住A級精英體育項目涉及體院升降級制度及資源問題，雖然本地運動員成績很好，但仍需量入為出，體院正檢討精英運動員直接資助機制。