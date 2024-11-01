讚稅制美食 奧蘇利雲優才入籍 稱常到中國便利出行 最快4年後遷來

冀為港做些事 或開桌球學校

奧蘇利雲昨到澳門出席2024澳門斯諾克大師邀請賽新聞發布會，他接受傳媒訪問時說，每年常有4至5個月在中國內地、香港和澳門，取得香港身分證令他生活及出行更方便。他說營造家的感覺對他很重要，並非拿着行李旅行，計劃花更多時間在香港，甚至「4、5、6年後或會搬到香港」。奧蘇利雲早前在沙特阿拉伯開辦桌球學校，他說桌球在香港很受歡迎，或會在港開設桌球學校，暫未有計劃退休。

入境處昨在社交媒體分享片段，可見奧蘇利雲經機場香港居民通道入境，更以普通話向入境處職員說「謝謝」。他入境後隨即致電入境處長郭俊峯，稱期待跟郭見面，「可以去喝杯茶或者打桌球」。

郭俊峯在片中訪問奧蘇利雲。被問及為何選擇香港作居住地，奧蘇利雲表示香港有良好稅制，桌球在港很受歡迎，加上美食和文化，令香港成為一個理想居住地，「如果想擁有美好的生活，那一定要來香港」。至於在港有何計劃，他表示希望「為香港做些事」，同時想在港放鬆一下、練習桌球或與朋友聚會。

桌球總會冀助育新血 入港隊視意願

羅永聰向本報稱，早已聽聞奧蘇利雲有意成為香港居民。羅說，港人在奧蘇利雲來港作賽時表現得很熱情，他前年來港參加香港世界桌球大師賽時亦曾大讚香港。羅說，奧蘇利雲常到世界各地比賽，難固定居於一地；對方曾提及有意減少比賽，冀他日後有更多時間居港，相信有助推動本地桌球運動發展。至於奧蘇利雲日後有否機會代表港隊出賽，羅說需視乎其意願，形容他「像一名精神領袖多於球員」。

港隊「四眼Cue后」吳安儀說，奧蘇利雲若選擇在港定居，絕對有助香港推廣桌球，同時證明桌球在港有吸引力，以及香港桌球發展在國際獲一定肯定。她說暫未知奧蘇利雲有何計劃，期望日後在體院訓練時見到他，甚至一起練波。

鄭泳舜謂「信任一票」

倡邀做港形象體育大使

立法會議員鄭泳舜稱，奧蘇利雲經優才計劃成為香港居民，是對香港「投下信任的一票」，期望他日後可參與本地桌球運動發展及推廣工作，並協助培養更多本地好手，政府亦可考慮找他擔任香港的形象或體育大使。

至於奧蘇利雲日後能否代表香港出戰賽事，鄭說香港目前有不少外籍運動員，但要先取得香港永久身分證及護照，亦不能持雙重國籍，需視乎他自身長遠打算。

奧蘇利雲近年經常到內地及中東出賽，前年來港參加大師賽時，曾抽空到西貢麥理浩徑等行山及跑步。他將於明年3月初在啟德體育園出戰世界格蘭披治桌球大獎賽。

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