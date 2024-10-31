居民憂子女就學麻煩 漫畫店老闆娘稱不搬

將發搬遷津貼 未提支援商戶措施

房署公布的方案中，提及首期重建住戶除可遷至新美東邨或其他翻新公屋，亦可在公布清拆安排後，以及目標清空日期前推出的居屋、綠置居等資助出售房屋銷售計劃中有優先選樓資格，亦會發放搬遷津貼，協助支付部分搬遷開支，惟未提及對商戶有何支援措施。

鄒先生說自小居住該邨，至今約30年，離開「當然不捨得，個個（居民）有事都會幫忙，教教功課，有時家裏的菜多了，你又給他、他又給我」，甚至在樓下買飲品、買報紙忘記帶錢都可以賒數。

居民同意需重建 惟盼原邨安置

鄒先生稱屋內有石屎剝落、鋼筋外露問題，記者見到天花有明顯鋼筋外露，且外露部分有鏽迹，他說情况持續一年多，惟仍希望原邨安置，但「都無得原區安置，哪有什麼辦法？」，或會選擇搬到鄰近新美東邨，就讀區內學校的4個小朋友可能需轉校。他期望如可原邨重置，冀政府屆時可協助搬遷費。

位於金碧樓的漫畫店，老闆娘張太說在邨內開業約17年，之前在黃大仙龍翔中心（現稱黃大仙中心北館）開店，不獲續租後轉到邨內開店。她說客人來自不同區，「有些是上水、天水圍，有些是柴灣、荃灣過來」，有客人說「我在網上查的，全香港唯一有書（漫畫）租，就是你們這間」，這類外來客佔客源逾半。

被問到政府宣布重建，會否繼續經營店舖，張太說「我只可以告訴你，我不會搬」，亦無法回答搬遷到其他地方會否繼續營業，笑言「因為還未到時候」。