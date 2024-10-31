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彩虹邨重建分3期 七彩打卡樓先拆 房委關注保留特色 首期住戶2028遷新美東邨

【明報專訊】政府公布彩虹邨重建方案，並於下月5日就方案諮詢黃大仙區議會；11幢樓宇分3期重建，率先清拆的樓宇包括金碧樓，該廈地舖有開業60年的金碧酒家，受影響住戶可遷往2028/29年入伙的新美東邨；而該邨「打卡勝地」的七色外牆丹鳳樓亦列入首批清拆樓宇。金碧酒家負責人貞姐表示，政府如要重建只能接受，惟希望盡可能在原區繼續營業。

重建需15年 後兩期住戶可遷原邨新樓

市民伍小姐與友人得知彩虹邨將清拆，昨前往「打卡」，二人冀重建時可保留該處特色。據了解，房委會昨就重建方案開會，會上有委員關注如何保留邨內打卡位特色。

據房委會網頁，彩虹邨在1962年入伙，迄今62年，邨內11幢樓宇提供7400個單位，現時住戶約1.8萬人。重建方案建議分3期，每期清拆邨內數幢樓宇及設施，首期先清拆金碧樓、碧海樓、丹鳳樓和兩所空置校舍。首期受影響住戶未能原邨安置，預計2028/29年入伙的新美東邨將提供2450個單位容納受影響住戶。餘下受第二及三期影響的三分之二住戶，則可原邨搬遷至重建後的新樓宇，料整個重建計劃需時約15年，重建後全邨單位數目有9200個，即淨增加1800個。

可遷他區翻新公屋 購居屋優先選樓

房屋署在文件中指出，首期建議清拆的單位數量，已考慮並符合遷置資源所能提供的單位數目，建議拆卸碧海樓及金碧樓，是為了善用鄰近兩空置校舍用地，以營造足夠面積的地盤，興建足以容納受第二期清拆影響住戶的新住宅樓宇；受影響住戶亦可遷往其選擇的任何地區的合適翻新公屋單位，又稱受影響住戶享居屋及綠置居優先選樓資格等。

金碧酒家：只能接受 倘搬考慮原區

房署又稱拆卸金碧樓的商舖前，會確保未清拆樓宇地下的商舖能滿足住戶日常所需。位於金碧樓的金碧酒家在1964年開業，酒家早前在facebook稱因政府公布拆遷而令訂位急增。負責人貞姐說對政府重建只能接受，房署暫時未有接觸他們說明重建方案，她說希望繼續在邨內營業，如要搬遷會先考慮原區，但要待政府「開會」後才可決定下一步。

據了解，房委會昨亦開會討論該邨重建方案，會上委員關注居民的搬遷資助安排、區內長者照顧問題，以及如何保留該區特色。

市民特意赴球場打卡 稱重建可惜

彩虹邨的多層停車場上蓋七色籃球場，被4幢七彩顏色外牆的樓宇包圍，近年成為香港熱門「打卡」位，重建方案下的首期，計劃拆走最多人到來拍照的丹鳳樓。市民伍小姐與友人盧先生昨到球場打卡，伍小姐說得知該邨即將重建，故特意前來打卡留念，對重建感到可惜，但因「香港太細」，如不重建或無足夠空間予年輕人居住，惟冀政府重建時保留特色，並迎合未來需要。政府文件稱清拆丹鳳樓後，附近土地將會騰出，以開展必要的交通改善工程以紓緩擠塞情况。

鄧家彪指方案遲推 區議員倡善用空單位

房委會委員兼工聯會立法會議員鄧家彪昨稱，方案仍待12月在房委會大會討論並通過，尚未定案，居民如有意見仍可向房署反映。他高度關注首期居民的搬遷安排，認為居民選擇應更多，又稱政府現時才提出重建方案較遲，「但遲也好過無」，亦冀政府協助邨內兩間中學重置。

黃大仙區議員莫健榮說，首期清拆單位約2100個，約在2028/29年清拆，將向政府建議考慮將首期住戶暫時安置到第二、三期的空置單位，「房屋署給我們的信息是正面的」，並希望二、三期單位暫時不編配予新住戶，先將單位預留給受影響住戶。

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